Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι από τους ελληνικούς Patriot

Το πρωί του Σαββάτου, οι ελληνικοί Patriot κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση, η οποία είχε ως στόχο μια σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που αποσκοπεί στην υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Λεπτομέρειες της επίθεσης

Η επίθεση εκδηλώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), με την Πυροβολαρχία PATRIOT να καταγράφει ποσοστό επιτυχίας 100%. Οι πύραυλοι προήλθαν από την περιοχή της Υεμένης. Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, διατηρώντας την ετοιμότητά της.

Προηγούμενες επιτυχίες

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή είναι η τρίτη επιτυχής εμπλοκή των ελληνικών Patriot. Στις αρχές Απριλίου, η Πυροβολαρχία είχε αναχαιτίσει ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV), ενώ στις 19 Μαρτίου είχαν καταρριφθεί δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι. Η συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα των ελληνικών δυνάμεων ενισχύει την ασφάλεια στην περιοχή.