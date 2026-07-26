Το Βερολίνο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά την επίθεση που συγκλόνισε το φεστιβάλ Berlin Pride, με απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και 16 τραυματίες. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο ως ισλαμιστή, ενώ συνεχίζεται η ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Η επίθεση στο Berlin Pride

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Οδού Christopher, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ευρώπη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Tiergarten, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα λευκό βαν εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της συγκέντρωσης, παρασύροντας πολίτες. Το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο πεζός. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, αν και οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

4. Update:

Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird.



Nach dem Tatverdächtigen soll zeitnah öffentlich gefahndet werden.#b2507 pic.twitter.com/3pTyhTy6An — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Ταυτοποίηση και αναζήτηση του ύποπτου

Η Αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι ήδη γνωστός στις αρχές και συνδέεται με τον ισλαμιστικό χώρο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αντίδραση των αρχών και κοινωνικής κοινότητας

Μετά το περιστατικό, οι αρχές ενεργοποίησαν σχέδιο αντιμετώπισης μαζικού περιστατικού, με περισσότερους από 150 πυροσβέστες και διασώστες να κινητοποιούνται για τη μεταφορά των τραυματιών. Η αστυνομία διέκοψε τις εκδηλώσεις και κάλεσε το κοινό να απομακρυνθεί για να διευκολυνθούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Η επίθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στη Γερμανία, καθώς το φεστιβάλ Berlin Pride αποτελεί σύμβολο της ανεκτικότητας και της ισότητας. Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τα γεγονότα και ζήτησε τη λήψη μέτρων για την πρόληψη παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Οι τραυματίες και η κατάσταση υγείας τους

Από την επίθεση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 16 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να κάνουν έκκληση για αίμα. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ οι προσπάθειες των ιατρών για τη σταθεροποίηση των τραυματιών συνεχίζονται.

Ανθρωποκυνηγητό και εξελίξεις

Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο. Παράλληλα, η ασφάλεια στην περιοχή έχει αυξηθεί, ενώ οι αρχές έχουν εντείνει τις περιπολίες και τους ελέγχους σε στρατηγικά σημεία.

Η κοινή γνώμη παραμένει σε κατάσταση αδημονίας, αναμένοντας περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης και την πιθανή σύλληψη του ύποπτου. Η ασφάλεια στις εκδηλώσεις και τα δημόσια γεγονότα είναι πλέον πρωταρχικός στόχος για τις γερμανικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διασφαλίσουν την προστασία όλων των πολιτών.