Στα ημιτελικά του World Cup η Εθνική πόλο ανδρών: Γιγαντομαχία με την Ιταλία για το εισιτήριο του τελικού

Στη μάχη για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του World Cup ρίχνεται σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, η Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας στις 13:15 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), διεκδικώντας την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Εφόσον η «γαλανόλευκη» καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ιταλών, θα εξασφαλίσει μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για τέταρτη συνεχόμενη φορά, πιστοποιώντας τη σταθερή της παρουσία στην παγκόσμια ελίτ. Είχαν προηγηθεί το ασημένιο μετάλλιο στο World Cup του 2025 στην Ποντγκόριτσα, το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025, καθώς και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026.

Η πορεία προς την τετράδα και οι απουσίες

Η ελληνική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στην Αυστραλία με σημαντικές απουσίες —όπως συμβαίνει πάντως με τις περισσότερες ομάδες της τελικής φάσης— εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 14-13 στον προημιτελικό. Παρά το γεγονός ότι «σπατάλησε» προβάδισμα πέντε τερμάτων που είχε χτίσει στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική διατήρησε την ψυχραιμία της στο φινάλε και πήρε τη νίκη.

Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια προκρίθηκε άνετα επικρατώντας της Γεωργίας με 18-12. Οι «σετεμπέλο» επιστρέφουν στον θεσμό μετά το 2023 και στοχεύουν στην έκτη συμμετοχή τους σε τελικό World Cup.

Η παράδοση και οι προηγούμενες αναμετρήσεις

Ελλάδα και Ιταλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους έχοντας πλούσιο παρελθόν σε μεγάλες διοργανώσεις:

Στο Βελιγράδι (Ιανουάριος 2026): Η Εθνική επικράτησε δύο φορές των Ιταλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας τους με 15-13 στη Β΄ φάση και επιβλητικά με 12-5 στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο.

Στην Αλεξανδρούπολη (Απρίλιος 2026): Στην προκριματική φάση του φετινού World Cup, η Ιταλία είχε επικρατήσει της Ελλάδας με 16-14.

Σε ημιτελικούς: Η μοναδική προηγούμενη φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε ημιτελικό ήταν το 2022 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, όπου η Ιταλία είχε επικρατήσει οριακά με 11-10.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μετρά 17 συμμετοχές σε ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων, έχοντας προκριθεί τέσσερις φορές σε τελικό. Ωστόσο, στο World Cup διατηρεί το απόλυτο (2/2) σε ημιτελικούς, αφού το 1997 στην Αθήνα νίκησε την Ουγγαρία με 8-4 και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα επιβλήθηκε ξανά των Μαγυάρων με 18-14.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών και των τελικών

Στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης, στις 11:30, η Ουγγαρία αντιμετωπίζει τη διοργανώτρια Αυστραλία, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στον προημιτελικό αφήνοντας εκτός τετράδας την κάτοχο του τίτλου Ισπανία.

Ο μεγάλος τελικός που θα αναδείξει τον κυπελλούχο κόσμου είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας), ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα (07:30) θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο.