Γερμανία: Καμπανάκι BDI για απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας τον μήνα στη βιομηχανία – Αυξάνεται το brain drain

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας, ο οποίος χάνει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας σε μηνιαία βάση.Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε η γενική διευθύντρια της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Τάνια Γκένερ, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές πιέσεις που δέχεται η αμαξοστοιχία της γερμανικής οικονομίας.

Η BDI, η οποία εκπροσωπεί περίπου 100.000 επιχειρήσεις με συνολικό εργατικό δυναμικό άνω των 8 εκατομμυρίων εργαζομένων, περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

Γεωπολιτικές πιέσεις και η ανάγκη για τεχνολογία

Σύμφωνα με τη BDI, η επιβράδυνση της γερμανικής βιομηχανίας τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις:

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: Οι εμπορικοί περιορισμοί και οι δασμοί πλήττουν τις γερμανικές εξαγωγές. Βιομηχανική κυριαρχία της Κίνας: Ο οξύς ανταγωνισμός από την ασιατική αγορά περιορίζει τα μερίδια των γερμανικών επιχειρήσεων.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η Τάνια Γκένερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν περιθώρια ανατροπής του σκηνικού. Όπως επισήμανε, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, με αιχμή του δόρατος την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής. «Η καινοτομία αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαία προτεραιότητα. Αν προετοιμαστούμε κατάλληλα, έχουμε όλες τις ευκαιρίες μπροστά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κύμα φυγής υψηλόβαθμων στελεχών (Brain Drain)

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανική κρίση συνοδεύεται από μια ανησυχητική αύξηση του κύματος φυγής εξειδικευμένου δυναμικού στο εξωτερικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση αναζήτησης εργασίας εκτός Γερμανίας αφορά κυρίως τους πιο καταρτισμένους και υψηλόμισθους εργαζομένους.

54% όσων διαθέτουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ μηνιαίως δηλώνουν ότι αναζήτησαν ενεργά εργασία στο εξωτερικό τους τελευταίους 12 μήνες.

30% του συνολικού δείγματος ερωτηθέντων έχει ήδη αποστείλει βιογραφικά σε εταιρείες του εξωτερικού.

77% όσων επιθυμούν να μεταναστεύσουν σχεδιάζουν να εγκατασταθούν εκτός Γερμανίας για αρκετά χρόνια ή ακόμη και μόνιμα.

Η διπλή αυτή πρόκληση —η απώλεια θέσεων εργασίας στη βιομηχανία και η παράλληλη διαρροή επιστημονικού και διοικητικού κεφαλαίου— θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας στο άμεσο μέλλον.