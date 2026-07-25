Μειώσεις τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ: Ξεκινά η υποβολή προτάσεων – Όλα τα στάδια και οι κατηγορίες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κυβερνητική «Εθνική Πρωτοβουλία» για την αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 οι επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους. Το πρόγραμμα προβλέπει μειώσεις από 5% έως 20% στις τιμές ραφιού, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε αρχικά σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και εξειδικεύτηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στοχεύει σε ουσιαστική ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το κύμα ακρίβειας.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την εφαρμογή του μέτρου

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προϊόντων θα γίνει αυστηρά ανά κωδικό barcode από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) σε τέσσερα βασικά στάδια:

27 Ιουλίου 2026 - Υποβολή προτάσεων : Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), δηλώνοντας την υφιστάμενη τιμή, τη νέα μειωμένη τιμή και το ποσοστό έκπτωσης.

: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), δηλώνοντας την υφιστάμενη τιμή, τη νέα μειωμένη τιμή και το ποσοστό έκπτωσης. 28 - 29 Ιουλίου 2026 - Αξιολόγηση και ενημέρωση: Η ΑΑΕΑ&ΠΚ αξιολογεί τις προτάσεις και στις 29 Ιουλίου ενημερώνει τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τους κωδικούς που εγκρίνονται.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ αξιολογεί τις προτάσεις και στις 29 Ιουλίου ενημερώνει τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τους κωδικούς που εγκρίνονται. 3 Αυγούστου 2026 - Οριστικοποίηση λίστας: Ολοκληρώνεται η κατάθεση των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και διαμορφώνεται η τελική λίστα των προϊόντων.

Ολοκληρώνεται η κατάθεση των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και διαμορφώνεται η τελική λίστα των προϊόντων. 31 Αυγούστου 2026 - Έναρξη εφαρμογής: Οι νέες μειωμένες τιμές τίθενται σε ισχύ στα ράφια των καταστημάτων έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα προϊόντα υψηλής προτεραιότητας

Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι η συμμετοχή πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας και μεγάλης κυκλοφορίας, ώστε το όφελος να αποτυπωθεί άμεσα στο καθημερινό καλάθι. Οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν:

Τρόφιμα & Ροφήματα: Νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, είδη πρωινού και αναψυκτικά.

Νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, είδη πρωινού και αναψυκτικά. Βρεφικά είδη : Βρεφικό γάλα και πάνες.

: Βρεφικό γάλα και πάνες. Είδη νοικοκυριού & Φροντίδας : Απορρυπαντικά, προϊόντα ατομικής υγιεινής και προσωπικής φροντίδας.

: Απορρυπαντικά, προϊόντα ατομικής υγιεινής και προσωπικής φροντίδας. Εποχιακά: Σχολικά είδη.

Μόνιμη μείωση ραφιού και όχι προσωρινές προσφορές

Βασικός κανόνας του προγράμματος είναι ότι οι μειώσεις θα αφορούν πραγματική υποχώρηση της κανονικής τιμής πώλησης και όχι προσωρινές προωθητικές ενέργειες.

Ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου 2026. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά ή έκπτωση θα υπολογίζεται υποχρεωτικά πάνω στη νέα, μειωμένη τιμή. Παράλληλα, κάθε προϊόν που εντάσσεται στη δράση οφείλει να διατηρήσει τη μειωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ενημέρωση καταναλωτών και έλεγχοι στην αγορά

Για την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τη λίστα των συμμετεχόντων προϊόντων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PosoKanei, ενώ εντός των καταστημάτων θα υπάρχει ειδική, ενιαία σήμανση στα ράφια.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΕΑ&ΠΚ έχει θεσπίσει 16 ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών (τιμές, κόστη, ποσοστά μειώσεων) μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Το στοίχημα πλέον παραμένει η ουσιαστική και διατηρήσιμη υποχώρηση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών.