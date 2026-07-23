Της έκανε πρόταση γάμου και λίγες ώρες αργότερα θυσίασε τη ζωή του για να τη σώσει

Μια ημέρα που ξεκίνησε με ελπίδα και όνειρα για το μέλλον, κατέληξε σε απροσδόκητη τραγωδία για ένα νεαρό ζευγάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φρεντ Μαρς, 24 ετών και αστυνομικός από το Άρκανσο, έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Χέιλι, και λίγες ώρες αργότερα, θυσίασε τη ζωή του για να τη σώσει από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού, σύμφωνα με δημοσίευμα της nypost.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Φρεντ ζήτησε από τη Χέιλι να τον παντρευτεί, και εκείνη δέχτηκε με συγκίνηση. Το ζευγάρι, που ήταν μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, γιόρτασε την αρραβωνιασμένη ζωή του με φίλους. Ωστόσο, η ευτυχία τους δεν κράτησε πολύ.

Η δραματική εκδρομή

Αργότερα, η παρέα αποφάσισε να κάνει μια εκδρομή με κανό στον ποταμό Elk, στο Μιζούρι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η όμορφη ημέρα θα μετατρεπόταν σε τραγωδία. Κάποια στιγμή, η Χέιλι βρέθηκε μέσα στο ποτάμι και άρχισε να παρασύρεται από τα δυνατά ρεύματα, αδυνατώντας να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο για τη ζωή της, ο Φρεντ δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή. Μαζί με έναν συνάδελφό του από το Αστυνομικό Τμήμα του Ρότζερς, έπεσαν αμέσως στο νερό για να τη σώσουν. Οι δύο άνδρες κατάφεραν να φέρουν τη Χέιλι σε ασφαλές σημείο. Δυστυχώς, τη στιγμή που εκείνη είχε διασωθεί, ο Φρεντ παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα και δεν κατάφερε να βγει ξανά στην επιφάνεια, χάνοντας τη ζωή του.

Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια

Η τραγική ειρωνεία της κατάστασης έχει συγκλονίσει την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. «Της έκανε πρόταση γάμου το πρωί της ίδιας ημέρας που πέθανε και την έκανε αρραβωνιαστικιά του», δήλωσε η μητέρα της Χέιλι, Σέριλ Πάντζετ, στο τηλεοπτικό δίκτυο 40/29, περιγράφοντας τη συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα που μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Η Σέριλ αποκάλυψε ότι είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Φρεντ, καθώς και οι δύο είχαν βιώσει τον πόνο της απώλειας. «Πριν από τέσσερα χρόνια έχασα τον μοναχογιό μου σε ένα θανατηφόρο δυστύχημα. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσά μας. Εγώ τον φώναζα “γιε μου” κι εκείνος με αποκαλούσε “μαμά”», είπε συγκινημένη.

Η κληρονομιά του Φρεντ Μαρς

Όσοι γνώριζαν τον Φρεντ Μαρς τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία των άλλων. Δεν δίστασε να θέσει τη δική του ζωή σε κίνδυνο για να σώσει τη γυναίκα που αγαπούσε. Η ιστορία του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες ανθρώπους να αποτίουν φόρο τιμής στον 24χρονο αστυνομικό, ο οποίος λίγες ώρες μετά την πρόταση γάμου του, θυσίασε τη ζωή του για να σώσει τη γυναίκα με την οποία ήθελε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του.