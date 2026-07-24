Κακοκαιρία: Οι περιοχές που επλήγησαν από τις βροχές

Στις 24 Ιουλίου 2026, έντονες βροχές και καταιγίδες έπληξαν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με χαρακτηριστικά τα σημαντικά ύψη βροχής και τις πολλές ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο περιλαμβάνουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, με το Παλαιοχώρι Φθιώτιδας να καταγράφει το μεγαλύτερο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 40.2 mm.

Μέχρι τις 19:50 της ίδιας ημέρας, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην Ελλάδα, με τις μισές περίπου από αυτές να σημειώνονται στην ξηρά.

Μετατόπιση φαινομένων προς τα νησιά

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένονταν να μετατοπιστούν προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου κατά τις βραδινές ώρες, ωστόσο, είχαν ήδη αρχίσει να εξασθενούν σημαντικά.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12, οι καταγραφές επιβεβαίωσαν την ένταση των φαινομένων στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι οι χάρτες αθροιστικού υετού και ηλεκτρικών εκκενώσεων παρέχουν μια καθαρή εικόνα της κατάστασης μέχρι τις συγκεκριμένες ώρες.