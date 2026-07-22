Με βίαζε ο μπαμπάς μου από την ηλικία των 4 ετών: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Έβι Μέι

Η 17χρονη Έβι Μέι αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να μοιραστεί την προσωπική της ιστορία, καταγγέλλοντας τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της από την ηλικία των 4 έως των 8 ετών. Αφού παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας της, στόχος της είναι να ενθαρρύνει άλλους επιζώντες να μιλήσουν και να διεκδικήσουν δικαιοσύνη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2020, όταν ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο της την έκανε να καταλάβει ότι οι εμπειρίες της δεν ήταν φυσιολογικές. Δύο χρόνια αργότερα, ο πατέρας της, Μάθιου Ντόμπι, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για δύο βιασμούς και τέσσερις πράξεις σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδί.

Οι πρώτες κακοποιητικές πράξεις

Η Έβι αναφέρει ότι οι κακοποιητικές πράξεις ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, τις νύχτες που η μητέρα της εργαζόταν μέχρι αργά. Ο πατέρας της την έβαζε για ύπνο και της παρουσίαζε τις πράξεις του ως «διασκεδαστικό παιχνίδι», λέγοντας της ότι έτσι «οι μπαμπάδες δείχνουν την αγάπη τους». Την χειραγωγούσε ώστε να μην μιλήσει σε κανέναν, επιμένοντας ότι ήταν «το μικρό μας μυστικό».

Η ίδια θυμάται ότι την προειδοποιούσε να τρέξει στο κρεβάτι της μόλις έβλεπε τα φώτα του αυτοκινήτου της μητέρας της να επιστρέφουν, ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Η πρώτη φορά και οι συνέπειες

Λίγους μήνες αργότερα, ο πατέρας της τη βίασε για πρώτη φορά. Η Έβι περιγράφει τον πόνο που ένιωσε και πώς, μετά την κακοποίηση, την πήγαινε για ψώνια ή της αγόραζε γλυκά και ταινίες ως «ανταμοιβή».

Καθώς περνούσε ο καιρός, άρχισε να αισθάνεται έντονο πόνο και τσούξιμο στα γεννητικά της όργανα. Η μητέρα της την πήγε στον γιατρό, όπου διαγνώστηκε με μυκητίαση. Όταν η μητέρα της ρώτησε πώς ένα τόσο μικρό παιδί μπορεί να έχει αυτή τη λοίμωξη, οι γιατροί της είπαν ότι πιθανώς είχε μεταδοθεί μέσω κοινής χρήσης πετσέτας. Παρά την αγωγή, τα συμπτώματα επανέρχονταν καθώς η κακοποίηση συνεχιζόταν.

Η ζωή μετά το διαζύγιο

Στην ηλικία των επτά ετών, η Έβι είχε ήδη αναπτύξει έντονο άγχος. Ο πατέρας της, που έπινε πολύ και είχε βίαιες εκρήξεις θυμού, την έκανε να φοβάται κάθε βράδυ που η μητέρα της εργαζόταν. Παρά τις προσπάθειες της μητέρας της να τον πείσει να ζητήσει βοήθεια, το ζευγάρι χώρισε όταν η Έβι ήταν επτά ετών, αλλά η κακοποίηση συνεχίστηκε κατά τις επισκέψεις της.

Η τελευταία φορά που την κακοποίησε ήταν όταν ήταν οκτώ ετών και είχε μείνει στο σπίτι λόγω ασθένειας.

Η αποκάλυψη της αλήθειας

Η αλήθεια ήρθε στο φως τον Ιανουάριο του 2020, μία ημέρα μετά τα 11α γενέθλιά της, όταν στην τάξη προβλήθηκε βίντεο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το υλικό ανέφερε ότι κανείς, ούτε μέλος της οικογένειας, δεν έχει δικαίωμα να αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη ενός παιδιού. Η Έβι αυθόρμητα δήλωσε ότι ο πατέρας της έκανε ακριβώς αυτό.

Ακολούθησε ενημέρωση της διευθύντριας του σχολείου και της μητέρας της, η οποία σοκαρίστηκε από την αποκάλυψη. Την επόμενη ημέρα, η Έβι έδωσε βιντεοσκοπημένη κατάθεση στην αστυνομία.

Η σύλληψη και η καταδίκη του πατέρα

Ο Μάθιου Ντόμπι συνελήφθη, αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2021 εξαφανίστηκε. Οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης και δημοσιοποίησαν τη φωτογραφία του, αναζητώντας τον.

Εντοπίστηκε σε μπαρ στο Μπόντμιν, περίπου 225 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας, όταν ένας πολίτης τον αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι η Έβι είχε κατασκευάσει τις καταγγελίες από ζήλια, καθώς ο πατέρας της επρόκειτο να παντρευτεί ξανά.

Τον Φεβρουάριο του 2022, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δύο βιασμούς και τέσσερις πράξεις σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδί, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης.