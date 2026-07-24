Φορολοταρία: Κλήρωση για τις συναλλαγές Ιουνίου – Δείτε αν κερδίσατε

Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η 58η δημόσια κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να συμμετέχουν για να διεκδικήσουν έπαθλα που κυμαίνονται από 1.000 έως και 50.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κλήρωση αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Για να δείτε αν είστε ένας από τους νικητές, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στη μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

— Ένας νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ.

— Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

— Πενήντα λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλα των 5.000 ευρώ.

— Πεντακόσιοι λαχνοί αποφέρουν 1.000 ευρώ.