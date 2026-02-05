Συναγερμός στην Τουρκία: «Ο σεισμός των 7+ Ρίχτερ θα γίνει στη θάλασσα του Μαρμαρά» – Δέκα επαρχίες στο «κόκκινο»

Ο καθηγητής Εϊντογάν ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα, τονίζοντας πως η εστίαση μόνο στην Κωνσταντινούπολη είναι παραπλανητική. Ο επόμενος μεγάλος σεισμός θα εκδηλωθεί στον πυθμένα της θάλασσας του Μαρμαρά, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε 7 έως 10 επαρχίες που βρέχονται από αυτήν. Δεν πρόκειται για ένα τοπικό φαινόμενο, αλλά για ένα περιφερειακό γεγονός που θα πλήξει την οικονομική και βιομηχανική καρδιά της χώρας.

Τα δομικά λάθη που «σκοτώνουν»

Ο Εϊντογάν στάθηκε ιδιαίτερα στις αδυναμίες του δομημένου περιβάλλοντος στην Τουρκία, επισημαίνοντας τρία κρίσιμα σημεία:

Κακή ποιότητα κατασκευών: Ακόμη και μακριά από το ρήγμα, κτίρια καταρρέουν λόγω κακών υλικών και ελλιπών ελέγχων.



Ακατάλληλα εδάφη: Η δόμηση σε ζώνες ρευστοποίησης και κατολισθήσεων «νομιμοποιείται» μέσω πολεοδομικών εντάξεων, οδηγώντας σε προδιαγεγραμμένες τραγωδίες.



Το μάθημα της Καχραμάνμαρας: Υπενθύμισε πως στον πρόσφατο μεγάλο σεισμό, πόλεις πάνω στο ρήγμα άντεξαν, ενώ άλλες σε απόσταση καταστράφηκαν λόγω κακού εδάφους και δόμησης.

Η «ασπίδα» που λείπει

Ο Τούρκος ειδικός ζητά την άμεση εφαρμογή του τριπτύχου: Σωστός σχεδιασμός, σωστή γη, αυστηρός έλεγχος. Προειδοποίησε πως αν δεν απαγορευτεί η δόμηση σε επικίνδυνες ζώνες, η ελπίδα για επιβίωση σε έναν σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ πρακτικά εξαφανίζεται.

