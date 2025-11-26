Εικόνες αποκάλυψης εκτυλίσσονται στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι ουρανοξύστες του συγκροτήματος «Wang Fuk Court» στο Τάι Πο συνεχίζουν να φλέγονται ανεξέλεγκτα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Η φωτιά, έπειτα από αναζωπύρωση, αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού 5, το υψηλότερο που προβλέπεται για τέτοιου είδους περιστατικά.

Η αναβάθμιση ανακοινώθηκε στις 18:22 (τοπική ώρα), μόλις τρεις ώρες μετά την αναγνώριση της πυρκαγιάς ως επιπέδου 4, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι φλόγες. Με το σκοτάδι να έχει πέσει, το θέαμα των πύρινων ουρανοξυστών μοιάζει με σκηνή από κινηματογραφική καταστροφή.

Τέσσερις νεκροί και πολλοί τραυματίες

Μέχρι τις 18:00, εννέα άτομα είχαν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία της περιοχής.

Από αυτούς:

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους,

Τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση,

Ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση,

Και ένας ακόμη σε σταθερή κατάσταση.

Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας πυροσβέστης, ο οποίος επιχειρούσε για την κατάσβεση, σύμφωνα με το BBC.

Ηλικιωμένοι κάτοικοι, ορισμένοι με κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό καταφύγιο, ενώ λεωφορεία έχουν επιστρατευτεί για τη μεταφορά τους σε κοινοτικά κέντρα που θα παραμείνουν ανοιχτά όλη τη νύχτα.



Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού

Το συγκρότημα Wang Fuk Court βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό ανακαίνιση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα από τις εξωτερικές σκαλωσιές από μπαμπού – μια παραδοσιακή αλλά ιδιαίτερα εύφλεκτη πρακτική δόμησης στο Χονγκ Κονγκ.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή, ενώ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση RTHK, αρκετοί ένοικοι ενδέχεται να έχουν παραμείνει παγιδευμένοι στα διαμερίσματά τους.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως έλαβε την πρώτη κλήση για βοήθεια στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα. Στις 3:34 μ.μ. ο συναγερμός αναβαθμίστηκε στο επίπεδο 4 και λίγες ώρες αργότερα στο επίπεδο 5, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και 17 χρόνια — από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008 στο Cornwall Court της περιοχής Mong Kok.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν μακριά από τα σημεία κινδύνου και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών διάσωσης.

