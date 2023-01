Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από το σημείο της συντριβής.

Τραγικός απολογισμός με 68 νεκρούς από τη συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines στην Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

Εκατοντάδες διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τη χαράδρα όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 72 ανθρώπους και εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα Κατμαντού προς το αεροδρόμιο της Ποχάρα.

«Τριάντα ένα (πτώματα) έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Α.Κ. Τσέτρι, προσθέτοντας ότι άλλα 36 πτώματα βρέθηκαν στη χαράδρα όπου το αεροσκάφος συνετρίβη.

«Επέβαιναν σε αυτό 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος… ομάδες διάσωσης μεταβαίνουν στο σημείο, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας Στουνταρσάν Μπαρταούλα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συγκλονιστικό βίντεο με τις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία συντριβή ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf