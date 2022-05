Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε πως το Αζοφστάλ εκκενώθηκε

Το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη βρίσκεται επίσημα στα χέρια της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μάλιστα, τόνισε ότι παραδόθηκαν όλοι οι Ουκρανοί μαχητές που βρίσκονταν κρυμμένοι στις εγκαταστάσεις του και υπολογίζεται πως είναι πάνω από 2.000 άτομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά 2.439 Ουκρανοί μαχητές παραδόθηκαν.

Νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε πως η κατάληψη της ουκρανικής περιφέρειας Λουχάνσκ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

“Οι μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, από κοινού με τις μεραρχίες της λαϊκής πολιτοφυλακής των Λαϊκών Δημοκρατιών του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ εξακολουθούν να αυξάνουν τον έλεγχο στις περιφέρειες του Ντονμπάς. Η απελευθέρωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί”, δήλωσε σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Σοϊγκού είπε επίσης πως η Ρωσία θα δημιουργήσει δώδεκα νέες στρατιωτικές βάσεις στο δυτικό τμήμα της χώρας απαντώντας στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ και στην αναμενόμενη διεύρυνσή του με τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

“Μέχρι τα τέλη του έτους, 12 στρατιωτικές βάσεις και μονάδες θα αναπτυχθούν στον δυτικό στρατιωτικό τομέα”, δήλωσε ο Σοϊγκού σε στελέχη του υπουργείου του και του στρατού, επισημαίνοντας “την αύξηση των στρατιωτικών απειλών στα ρωσικά σύνορα” και κατηγορώντας το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

