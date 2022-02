Λαβρόφ προς Πούτιν για Ουκρανία: Οι ευκαιρίες για διάλογο δεν έχουν εξαντληθεί

Οφείλω να πω ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να επιλυθούν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ στη διάρκεια συνομιλίας του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε πως οι ευκαιρίες για διάλογο δεν έχουν εξαντληθεί.

H δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, γεννά μια χαραμάδα αισιοδοξίας στο να επιλυθεί δια της διπλωματικής οδού η ουκρανική κρίση, τη στιγμή που η Δύση εκφράζει φόβους ότι οι εντάσεις θα μετατραπούν σε ένοπλη σύγκρουση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ φέρεται να κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να συνεχίσει τον διάλογο με τη Δύση, παρά το γεγονός πως οι απαντήσεις που έχει λάβει η Μόσχα μέχρι στιγμής από τους Δυτικούς στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν θεωρούνται ικανοποιητικές για την ίδια.

Ο Λαβρόφ είπε ακόμη στον Πούτιν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των στρατιωτικών κινδύνων, αλλά πρόσθεσε πως οι απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν ήταν ικανοποιητικές.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν παρουσιάζεται να απάντησε λέγοντας «εντάξει».

Ο σχετικός διάλογος λέγεται, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πως προβλήθηκε και στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Αμέσως μετά τον Πούτιν, ο Λαβρόφ συνάντησε και τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Σύμφωνα μάλιστα με το Bloomberg, ο Σοϊγκού είπε πως τα ρωσικά στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία είτε ολοκληρώνονται είτε οδεύουν προς ολοκλήρωση χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν τα ρωσικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από εκεί ή όχι.

As Lavrov gets long-tabled again, clear he's not at the Kremlin for an intimate chat but as part of a more formal rollout of Kremlin's response on its demands for security guarantees. https://t.co/z4CdGZXU5c pic.twitter.com/gPdQRtNieJ