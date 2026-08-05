Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μένοντας στο 1-1, με την πρόκριση στα play off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια.

Το ματς και οι φάσεις

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και ανέλαβαν την πρωτοβουλία, με τις πρώτες ευκαιρίες να έρχονται από τους Ραστόντερ και Τσιριβέγια. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε την κατοχή και έψαχνε το γκολ, ενώ οι Βούλγαροι απείλησαν για πρώτη φορά στο 19′ με σουτ του Μέγιερ που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 21′, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το γκολ που ήθελε. Ο Αντίνο σέντραρε από αριστερά και ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά έκανε το 1-0. Ακολούθησε μια καλή ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο 26′, αλλά ο Μαρίνοφ απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Ντε Φράι.

Ωστόσο, στο 31′, η ΤΣΣΚΑ ισοφάρισε. Μετά από γύρισμα από δεξιά, ο Ρούσεφ σκόραρε από κοντά, φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε την ψυχολογία του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, οι «πράσινοι» είχαν μια καλή ευκαιρία με τον Ραστόντερ, αλλά η προσπάθειά του δεν ήταν επιτυχής. Στο 58′, η ΤΣΣΚΑ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ρούσεφ, που βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Πένια απέκρουσε και κράτησε το 1-1.

Ο Νίστρουπ προχώρησε σε αλλαγές στο 60′, βγάζοντας τον Πελίστρι για τον Ταμπόρδα, και ακολούθησαν άλλες δύο αλλαγές στο 67′. Παρά τις αλλαγές, η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να γίνει επικίνδυνος. Αντίθετα, η ΤΣΣΚΑ είχε δοκάρι στο 82′ με σουτ του Γκάσεβιτς.

Έτσι, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τη ρεβάνς στη Σόφια να αποκτά χαρακτήρα τελικού για τον Παναθηναϊκό.

Συνθέσεις

**Παναθηναϊκός:** Πένια, Τσάπρας (85′ Κάτρης), Φαν Ντρόγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Καμαρά (67′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Πελίστρι (60′ Ταμπόρδα), Αντίνο (67′ Ζαρουρί), Γιάγκουσιτς (85′ Κοντούρης), Ραστόντερ.

**ΤΣΣΚΑ 1948:** Μαρίνοφ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (73′ Φράνκο), Ζεμζεμί, Ρούσεφ, Μέιερ, Ίλιεφ (66′ Ντιαλό)