Eurovision: Η Μεγάλη Βρετανία πήρε μηδέν και... το πανηγύρισε

Οι fans της Eurovision έδωσαν ραντεβού στη Ιταλία για το 2022 καθώς οι Måneskin και το τραγούδι Zitti e buoni κατάφερε να κερδίσει 524 βαθμούς και να αναδειχθεί πρώτο ανάμεσα στα 26 τραγούδια που συμμετείχαν στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Η συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας με τον Τζέιμς Νιούμαν και το τραγούδι “Embers” δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιτροπής και του κοινού. Κατατάχθηκε στην 26η με μηδέν βαθμούς. Ωστόσο, το μηδέν στη βαθμολογία δεν πτόησε τον τραγουδιστή ο οποίος σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να πανηγυρίζει.

Την ώρα που ανακοινώθηκε το ιστορικό χαμηλό, η αρένα αποθέωσε τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου.Τρεις βαθμούς συγκέντρωσε η συμμετοχή της Γερμανίας με τον Γιέντρικ Ζίγκβαρτ και το “I Don't Feel Hate” και έξι της Ισπανίας με τον Μπλας Καντό “Voy a quedarme”, αφού και αυτές οι δύο χώρες δεν κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό.

I know this is gutting, but the way the whole arena rallied around James Newman was a really touching #Eurovision pic.twitter.com/9U6cZDhgxT