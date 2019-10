Έσσεξ: Σύγχρονοι σκλάβοι οι 39 Κινέζοι που βρέθηκαν νεκροί στο κοντέινερ του θανάτου

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε ότι οι 39 άνθρωποι που βρέθηκαν νεκροί στο κοντέινερ του φορτηγού κοντά στο Λονδίνο ήταν Κινέζοι, ανέφερε σε ένα τουίτ η Global Times.

Η εφημερίδα, την οποία εκδίδει η Λαϊκή Ημερησία, επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε πως το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στην εφημερίδα πως «δεν μπορεί να μεταδοθεί τίποτα τώρα».

Και η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως οι νεκροί που βρέθηκαν στο φορτηγό ήταν Κινέζοι.

Την ίδια ώρα, επιθεωρητές της αστυνομίας εξακολουθούν να ανακρίνουν τον οδηγό του φορτηγού, έναν 25χρονο από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η βρετανική αστυνομία θεωρεί πως το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι 39 Κινέζοι μετανάστες ήταν θύματα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων. Δεν αποκλείεται να προορίζονταν ως σύγχρονοι σκλάβοι, με τους διακινητές να τους μετέφεραν στη Βρετανία για να τους βάλουν να δουλέψουν σε εστιατόρια, ινστιτούτα μασάζ ή αισθητικής ή ακόμα και σε οίκους ανοχής!

Οι αρχές υποπτεύονται πως το κύκλωμα που τους μετέφερε στη Βρετανία δεν αποκλείεται να δρα στη Βόρεια Ιρλανδία και να έχει διασυνδέσεις με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, απ’ όπου είχε ξεκινήσει η νταλίκα – φέρετρο των 39 ψυχών. Γι’ αυτό και ήδη έχουν γίνει έφοδοι σε τρία σπίτια, καθώς επίσης και στο σπίτι του 25χρονου οδηγού της νταλίκας Μο Ρόμπινσον, που κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία και ο οποίος κρατείται από την πρώτη στιγμή και ανακρίνεται.

Τα 39 θύματα ταξίδεψαν σχεδόν 8.500 χιλιόμετρα (5.000 μίλια) από την Κίνα έως τη Βρετανία. Δεν είναι γνωστό πότε αναγκάστηκαν να μπουν στο κοντέινερ ψυγείο όπου βρέθηκαν νεκροί. Εκτιμάται πως βρίσκονταν εκεί τουλάχιστον 15 ώρες. Αλλά πιθανότερα, ο χρόνος είναι μεγαλύτερος. Εκτιμάται πως πέθαναν από το κρύο, αφού η θερμοκρασία στο κοντέινερ ψυγείο (όταν ήταν σε λειτουργία) έφτανε στους -25 βαθμούς! Ο θάνατός τους ήταν μαρτυρικός και βασανιστικός.

Για χρόνια, παράτυποι μετανάστες επιχειρούν να φθάσουν στη Βρετανία κρυμμένοι στο πίσω μέρος φορτηγών, προερχόμενοι συχνά από την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Στη μεγαλύτερη τραγωδία με παράτυπους μετανάστες στη Βρετανία, τα πτώματα 58 Κινέζων βρέθηκαν στοιβαγμένα σε ένα φορτηγό που μετέφερε ντομάτες στο νότιο λιμάνι Ντόβερ το 2000. Το φορτηγό είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Ζεεμπρούγκε.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, το κοντέινερ έφθασε στο Πέρφλιτ του Έσεξ, στη νότια Αγγλία, προερχόμενο από το βελγικό λιμάνι Ζεεμπρούγκε.

Η κόκκινη καμπίνα φέρεται πως προερχόταν από την Ιρλανδία. Είχε το σήμα «Ιρλανδία» (“Ireland”) στο παρμπρίζ μαζί με το μήνυμα «Το απόλυτο όνειρο» (“The Ultimate Dream”).

Η μακάβρια ανακάλυψη των πτωμάτων έγινε στις 1.40 π.μ. τοπική ώρα, λίγο περισσότερο από μία ώρα αφότου το κοντέινερ έφθασε στη Βρετανία.

«Είναι σκληρό αν μπούμε στη θέση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης... καθώς κλήθηκαν να ανοίξουν το κοντέινερ και να δουν το αποκρουστικό έγκλημα που είχε λάβει χώρα», είπε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Το όχημα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στο γειτονικό Τίλμπουρι Ντοκς όπου θα διεξαχθεί περαιτέρω εγκληματολογική εργασία για αυτό που η αστυνομία λέει ότι θα είναι μια μακρά διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία ανέφερε πως συνδράμει τις έρευνες και εργάζεται προκειμένου να «εντοπίσει επειγόντως και να λάβει δράση εναντίον οποιωνδήποτε ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που έχουν παίξει έναν ρόλο στην πρόκληση των θανάτων αυτών».

Ο Σον Σόιερ, εθνικός εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας για την εμπορία ανθρώπων, δήλωσε πως χιλιάδες άνθρωποι επιδιώκουν να φθάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και η αστυνομία καταφέρνει να διασώσει πολλά από τα θύματα των διακινητών, η Βρετανία θεωρείται από το οργανωμένο έγκλημα ένας ενδεχόμενος εύκολος στόχος για τους διακινητές.

«Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε το Ηνωμένο Βασίλειο σε φρούριο. Πρέπει να δεχθούμε ότι έχουμε διαπερατά σύνορα», δήλωσε ο Σόιερ στο ραδιόφωνο του BBC.

Humanitarian Crisis! 39 found dead in an #Essexlorry in #UK were reported to be Chinese nationals. China is trying to confirm the identity of the victims. Follow us for more information. https://t.co/cZiHBD3SRD pic.twitter.com/I05MeWkng0

We read with heavy heart the reports about the death of 39 people in Essex, England. We are in close contact with the British police to seek clarification and confirmation of the relevant reports: Chinese Embassy in the UK pic.twitter.com/jiucNglyVC