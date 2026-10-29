Στην Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα οι πρώτοι 30 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η έρευνα αφορά ένα σύνθετο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρήσεις εστίασης. Με ενδιαφέρον αναμένεται η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Η ογκώδης δικογραφία και οι κατηγορίες

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI», έχει συντάξει μια ογκώδη δικογραφία που ξεπερνά τις 850 σελίδες. Αυτή η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 πρόσωπα, εκ των οποίων 13 χαρακτηρίζονται ως μη υπαρκτά ή «πρόσωπα-φαντάσματα». Επιπλέον, έξι από τα αναφερόμενα πρόσωπα είχαν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η έρευνα των Αρχών.

Στους 59 συλληφθέντες έχει αποδοθεί ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει σωρεία κακουργηματικών πράξεων και δύο πλημμελήματα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη που στρέφεται κατά του ελληνικού δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με το ποσό να ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ. Επίσης, περιλαμβάνονται κατηγορίες για φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ, καθώς και συνέργεια στη φοροδιαφυγή.

Άλλες σοβαρές κατηγορίες αφορούν τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, απάτη από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το εύρος του δικτύου και οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, το δίκτυο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με κύρια σημεία την Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, αλλά και άλλες περιοχές. Συνολικά, το κύκλωμα φέρεται να περιλάμβανε 433 επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες δραστηριότητες.

Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι 340 ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, ακόμα και strip clubs. Επιπλέον, στο δίκτυο λειτουργούσαν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Μέσω αυτών των εταιρειών, φέρεται να γινόταν το ξέπλυμα των χρημάτων, καθώς άτομα δηλώνονταν ως εργαζόμενοι σε «εταιρείες-φαντάσματα», συμβάλλοντας έτσι στην απόκρυψη των παράνομων εσόδων.

Ο ρόλος των «αχυράνθρωπων» και η ζημιά στο δημόσιο

Το αρχηγείο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης είχε στηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Εκεί, λειτουργούσε και ένα λογιστήριο, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, είχε ως αποστολή την «τακτοποίηση» των υποθέσεων του κυκλώματος. Ένας κομβικός ρόλος στην υλοποίηση των παράνομων δραστηριοτήτων αποδόθηκε σε περίπου 100 «αχυράνθρωπους».

Αυτά τα άτομα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ήταν συνήθως χαμηλού εισοδήματος και συχνά αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ακόμα και νεκροί δηλώνονταν ως «αχυράνθρωποι» για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της οργάνωσης. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να πλήρωνε αυτούς τους «αχυράνθρωπους» με έναν μισθό 1.000 ευρώ μηνιαίως. Μέσω αυτών των προσώπων, ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ, οι οποίες στη συνέχεια λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις που αποτελούσαν μέρος του εκτεταμένου δικτύου.

Οι Αρχές ερευνούν καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής και μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και ασφαλιστικών εισφορών. Η συνολική ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο από τις συγκεκριμένες πρακτικές υπολογίζεται στο σημαντικό ποσό των 95,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos