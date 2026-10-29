Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες για τα επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Ελεύθεροι αφέθηκαν σήμερα και οι έξι προσαχθέντες που είχαν συλληφθεί χθες, 28 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Η διαμαρτυρία οργανώθηκε ενάντια στην προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν χθες, 28 Οκτωβρίου, στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, παρά τη σχετική απόφαση της ΕΛΑΣ για απαγόρευση συγκεντρώσεων σε εκτεταμένη περιοχή του κέντρου. Η ένταση ξεκίνησε όταν μέλη του ΠΑΜΕ, μαζί με άλλους διαδηλωτές, επιχείρησαν να σπάσουν τον φραγμό των ΜΑΤ που είχε στηθεί στο σημείο. Σκοπός τους ήταν να κινηθούν προς το ξενοδοχείο, όπου θα πραγματοποιούνταν η ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη.

Ακολούθησε άγρια ένταση ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ. Η αστυνομία επενέβη με εκτεταμένη χρήση χημικών και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και χρήση ξύλου σε βάρος των διαδηλωτών. Οι συγκρούσεις ήταν σώμα με σώμα, οδηγώντας σε προσαγωγές διαδηλωτών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Συνολικά, έξι άτομα οδηγήθηκαν στην αστυνομία μετά τα γεγονότα αυτά.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχε οργανωθεί από διάφορες ομάδες και συλλογικότητες. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν μέλη του ΠΑΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, άλλες συλλογικότητες και άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί αρχικά στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ένα κεντρικό σημείο αναφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο κύριος λόγος της συγκέντρωσης ήταν η διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και της ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη στην πόλη. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το γνωστό ξενοδοχείο όπου είχε προγραμματιστεί η εκδήλωση Κασιδιάρη. Αυτή η προσπάθεια πορείας ήταν που οδήγησε στην αντιπαράθεση και στις επακόλουθες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η απαγόρευση των συγκεντρώσεων από την ΕΛΑΣ

Για την χθεσινή ημέρα, 28 Οκτωβρίου, η ΕΛΑΣ είχε λάβει απόφαση για την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε μια εκτεταμένη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αυτή είχε ισχύ από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο.

Η απόφαση της ΕΛΑΣ για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων είχε ληφθεί επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Παρά την σαφή απαγόρευση, οι διαδηλωτές προχώρησαν στη συγκέντρωση και στην προσπάθεια πορείας προς το ξενοδοχείο. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στις συγκρούσεις με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης, ειδικά στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, για να εμποδίσουν την πορεία.

Η εξέλιξη των προσαγωγών και η απελευθέρωση

Μετά τις συγκρούσεις και την επέμβαση των ΜΑΤ, έξι άτομα προσήχθησαν στην αστυνομία. Οι προσαγωγές έγιναν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επεισοδίων που ξέσπασαν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αστυνομικό φραγμό, με αποτέλεσμα την άγρια ένταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από τον έλεγχο των στοιχείων και την εξέταση της κατάστασης, δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος των έξι προσαχθέντων. Ως εκ τούτου, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ολοκληρώνοντας την διαδικασία που ακολούθησε τα χθεσινά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Η απελευθέρωση των προσαχθέντων επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki