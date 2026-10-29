Η Σιγκαπούρη λανσάρει εφαρμογή γνωριμιών για δημόσιους υπαλλήλους ενάντια στο δημογραφικό

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης προχωρά σε μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, λανσάροντας μια πλατφόρμα γνωριμιών που απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους. Η κίνηση αυτή, που αφορά άτομα ηλικίας 21 έως 45 ετών, στοχεύει να τους βοηθήσει να βρουν σύντροφο, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών της Ασίας, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Η αναζήτηση της πραγματικής αγάπης, η οποία συχνά περιλαμβάνει την επιθυμία για κοινά ενδιαφέροντα και όραμα, αποδεικνύεται δύσκολη για πολλούς στην καθημερινότητα.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία στη Σιγκαπούρη

Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα των χαμηλών γεννήσεων, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης λάνσαρε την πλατφόρμα γνωριμιών FirstDate. Αυτή η εφαρμογή απευθύνεται προς το παρόν σε δημόσιους υπαλλήλους της χώρας, με στόχο να τους διευκολύνει στην εύρεση συντρόφου. Αρχικά, το ηλικιακό όριο για τους υποψηφίους ήταν τα 35 έτη, ωστόσο αυτό αυξήθηκε πλέον στα 45 έτη, διευρύνοντας το φάσμα των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, η πλατφόρμα έχει συμπεριλάβει πλέον και διαζευγμένους, καθώς και χήρους, ανάμεσα στους υποψηφίους που μπορούν να εγγραφούν και να αναζητήσουν το άλλο τους μισό. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης δοκιμάζει με αυτό τον τρόπο όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να υποστηρίξει τους δημόσιους υπαλλήλους της να χτίσουν σταθερές σχέσεις, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Η διαδικασία εγγραφής και αντιστοίχισης στην εφαρμογή

Για να γίνει κάποιος μέλος στην πλατφόρμα FirstDate, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: η πιστοποίηση της ταυτότητάς του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εθνικού συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης της Σιγκαπούρης, το Singpass. Το Singpass έχει ως ρόλο να επαληθεύει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, όπως είναι η ηλικία του και η οικογενειακή του κατάσταση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των πληροφοριών.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο. Μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, καταγράφονται οι προτιμήσεις του ατόμου, τα χόμπι του, οι καθημερινές του συνήθειες, καθώς και οι αξίες που πρεσβεύει. Μόνο αφού συγκεντρωθούν όλα αυτά τα δεδομένα, ξεκινά η διαδικασία αντιστοίχισης με πιθανούς συντρόφους, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου. Όταν επιτευχθεί ένα σωστό ταίριασμα, το οποίο γίνεται ένα τη φορά, ο χρήστης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στην Ασία

Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας δεν είναι αποκλειστικά σιγκαπουριανό, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη πρόκληση σε πολλές χώρες της Ασίας. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά γεννήσεων σε Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Σιγκαπούρη συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα παγκοσμίως, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη δημογραφική τους εξέλιξη.

Στη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, αντιστοιχούν μόλις 0,75 παιδιά ανά γυναίκα, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά διεθνώς. Στη Σιγκαπούρη, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,97 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ στην Ιαπωνία ανέρχεται σε 1,15. Παρόλο που η Ιαπωνία βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με τις άλλες δύο χώρες, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια βαθιά δημογραφική κρίση, καθιστώντας αναγκαίες ανάλογες παρεμβάσεις.

Οι παράγοντες που οδηγούν στη δημογραφική συρρίκνωση

Πολλοί παράγοντες συνδέονται με τη δημογραφική συρρίκνωση που παρατηρείται στις ασιατικές χώρες. Ένας από τους βασικούς είναι το υψηλό κόστος ζωής, με τα ενοίκια και την αγορά κατοικίας να έχουν εκτοξευθεί, καθιστώντας δύσκολη την οικονομική σταθερότητα για τη δημιουργία οικογένειας. Επιπλέον, τα τεράστια έξοδα που απαιτούνται για την ανατροφή των παιδιών λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλά ζευγάρια.

Παράλληλα, οι καταιγιστικοί ρυθμοί της καθημερινότητας και τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας δημιουργούν μια ανισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Αυτή η κατάσταση οδηγεί συχνά στην καθυστέρηση του γάμου και της απόφασης για δημιουργία οικογένειας, η οποία μετατίθεται για το μέλλον και, σε πολλές περιπτώσεις, παραμένει ένα ανεκπλήρωτο όνειρο. Η συναισθηματική αποξένωση και η δυσκολία να χτιστούν σταθεροί δεσμοί με διάρκεια και ασφάλεια, εξαιτίας και του επιφανειακού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι σχέσεις, συνδέονται επίσης με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Ο φόβος της ουσιαστικής σύνδεσης, οι λάθος επιλογές και η απογοήτευση οδηγούν ολοένα περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν τη μοναχικότητα και να πορεύονται συνειδητά μόνοι στη ζωή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta