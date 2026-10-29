Η κατάθεση του 86χρονου λογιστή για το κύκλωμα της απάτης με τους φούρνους «Το Χωριάτικο»

Την κατάθεση του 86χρονου λογιστή, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης για το κύκλωμα απάτης με τους φούρνους «Το Χωριάτικο», δημοσιεύει το iEidiseis.gr. Ο λογιστής, χαρακτηριζόμενος ως πρόσωπο-«κλειδί», φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI ότι γίνονταν τροποποιήσεις των φορολογικών εσόδων με σκοπό τη μείωση της φορολογίας.

Οι παραδοχές του 86χρονου λογιστή στις αρχές

Στην κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος λογιστής ανέφερε στις Αρχές ότι, πέραν των τροποποιήσεων στα φορολογικά έσοδα, λάμβαναν χώρα συνεχείς μεταβολές εταιρικών σχημάτων και αλλαγές διαχειριστών στις εταιρείες. Αυτές οι ενέργειες είχαν ως στόχο να μην καταβάλλονται οι προβλεπόμενοι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον, ο λογιστής περιέγραψε περιπτώσεις όπου επιβάλλονταν πρόστιμα, τα οποία ωστόσο δεν εξοφλούνταν.

Η μη πληρωμή των προστίμων, σύμφωνα με την κατάθεση, οφειλόταν είτε στο γεγονός ότι οι εταιρείες θεωρούνταν «καμένες» είτε επειδή ο διαχειριστής τους είχε φύγει από τη ζωή. Οι παραδοχές αυτές σκιαγραφούν μια συστηματική πρακτική αποφυγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η μακρόχρονη συνεργασία και ο ρόλος του φερόμενου αρχηγού

Ο 86χρονος λογιστής ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, Άγγελο Γιαννακόπουλο, το 2004. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, παρείχε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρήσεις συμφερόντων του Γιαννακόπουλου, μεταξύ των οποίων και νυχτερινά κέντρα.

Αρχικά, και μέχρι το 2015, η συνεργασία αυτή λάμβανε χώρα στην έδρα του λογιστικού του γραφείου, στο κέντρο της Αθήνας. Στη συνέχεια, ο 57χρονος φερόμενος ως αρχηγός αποφάσισε τη σύσταση γραφείου στο Περιστέρι, με σκοπό να αναθέτει στον λογιστή τη μίσθωση χώρων σε εταιρείες συμφερόντων του και τη διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Ο λογιστής τόνισε ότι όλες οι ουσιώδεις αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών λαμβάνονταν αποκλειστικά από τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Συστηματική αποφυγή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με την κατάθεση του 86χρονου, ο 57χρονος φερόμενος ως αρχηγός, μετά από επίμονες παρεμβάσεις, προέβαινε σε τροποποιήσεις φορολογικών εσόδων. Ο στόχος αυτών των τροποποιήσεων ήταν η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων. Ο λογιστής είχε διαπιστώσει ότι τα οικονομικά στοιχεία που παραδίδονταν στο λογιστικό γραφείο δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε, επιβεβαιωνόταν από μεταγενέστερους ελέγχους των Αρχών. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ακολουθούσε μια πρακτική συστηματικής αποφυγής καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, χρησιμοποιώντας ως μέθοδο τις συνεχείς μεταβολές εταιρικών σχημάτων και την αντικατάσταση των τυπικών διαχειριστών των εταιριών.

Διαφορές στις δηλώσεις και η διακοπή της συνεργασίας

Ο λογιστής εντόπισε διαφορές μεγάλων ποσών κατά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων των εταιρειών που διαχειριζόταν αφανώς ο 57χρονος. Οι διαφορές αυτές αφορούσαν τα δηλωθέντα έσοδα στην πλατφόρμα my data σε σύγκριση με εκείνα που δηλώνονταν αυτόματα στις περιοδικές δηλώσεις.

Τέλος, ο ηλικιωμένος λογιστής ανέφερε ότι το περασμένο καλοκαίρι έλαβε την απόφαση να διακόψει τη συνεργασία του με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis