Το κύκλωμα απάτης και το ξέπλυμα χρήματος μέσω ακινήτων σε Αθηναϊκή Ριβιέρα και Μύκονο

Ένα εκτεταμένο δίκτυο επενδύσεων σε ακίνητα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε κύκλωμα απάτης με τους φούρνους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των ελληνικών αρχών. Αξιωματικοί του «ελληνικού FBI» αφιέρωσαν δεκάδες ώρες για να χαρτογραφήσουν τις αγοραπωλησίες ακριβών ακινήτων και εκτάσεων γης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη, κυρίως στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Μύκονο. Η υπόθεση αφορά σειρά προσώπων και εταιρειών real estate, ενώ στο μικροσκόπιο τέθηκε και η δράση του 57χρονου φερόμενου ως αρχηγού.

Η «χαρτογράφηση» των επενδύσεων και το ξέπλυμα χρήματος

Το «ελληνικό FBI» έχει θέσει στο μικροσκόπιο το δίκτυο real estate που συνδέεται με τον Γιαννακόπουλο, καθώς και διάφορους «αγοραστές» και τα ταξίδια στο Ντουμπάι. Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι μέσω εταιρειών real estate και φυσικών προσώπων γινόταν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από το κύκλωμα απάτης με τους φούρνους.

Η έρευνα αποκάλυψε αγορές ακριβών ακινήτων και εκτάσεων γης, με ιδιαίτερη προτίμηση σε σπίτια της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος. Συγκεκριμένα, αφιερώθηκαν δεκάδες ώρες για τη «χαρτογράφηση» των αγοραπωλησιών που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη.

Οι αγοραπωλησίες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα πρόσωπα

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάστηκαν πολλά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, μια 42χρονη γυναίκα, για την οποία αρχικά διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι της είχε καταβληθεί το ποσό του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ ως αποζημίωση απόλυσης.

Τον Αύγουστο του 2021, στην ίδια γυναίκα μεταβιβάστηκε ένα ακίνητο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο, με την αξία της αγοράς να ανέρχεται στις 400.000 ευρώ. Αργότερα, το ακίνητο αυτό πωλήθηκε σε εταιρεία real estate, της οποίας διαχειρίστρια είναι μια άλλη γυναίκα, επίσης περιλαμβανόμενη στους κατηγορούμενους της υπόθεσης. Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2025, στην 42χρονη «απολυμένη» μεταβιβάστηκε ένα ακίνητο αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ στη Νέα Ερυθραία.

Επενδύσεις μέσω εταιρειών και ακίνητα σε διάφορες περιοχές

Οι αστυνομικοί εξέτασαν επίσης τη «διαδρομή» εταιρειών real estate που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση. Μέσω μιας εκ των εταιρειών αυτών, αγοράστηκε έκταση στα Καλύβια Θορικού έναντι 400.000 ευρώ.

Επίσης, από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα προχώρησαν σε αγορές ακινήτων σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα, αποκτήθηκε ακίνητο στη Δάφνη έναντι 131.000 ευρώ και ένα άλλο ακίνητο στη Νέα Ιωνία, επίσης έναντι 131.000 ευρώ. Στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, αγοράστηκαν δύο διαμερίσματα: ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου έναντι 450.000 ευρώ και ένα διαμέρισμα 6ου ορόφου έναντι 200.000 ευρώ.

Ακριβά ακίνητα στη Μύκονο και πολυτελή οχήματα

Οι «επενδύσεις» του κυκλώματος δεν περιορίστηκαν στην Αττική, αλλά επεκτάθηκαν και στη Μύκονο, ένα νησί που φαίνεται να αποτελούσε πόλο έλξης για τις δραστηριότητές τους. Συγκεκριμένα, αγοράστηκε μια έκταση-«φιλέτο» στην Άνω Μερά Μυκόνου, επιφάνειας 4.000 τετραγωνικών μέτρων, έναντι του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η απόκτηση και μιας άλλης έκτασης στο νησί των ανέμων, σε διαφορετική περιοχή, η οποία κόστισε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα χρησιμοποιούνταν επίσης για την αγορά υπερπολυτελών αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων τρία Land Rover, μία Bentley και μία Lamborghini.

Η διαφυγή του φερόμενου αρχηγού και οι επικοινωνίες

Ο 57χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως ο αρχηγός του κυκλώματος, βρισκόταν υπό παρακολούθηση για αρκετούς μήνες από τον «κοριό» της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προέκυψε ότι στις 15 Απριλίου 2026, ο φερόμενος αρχηγός βγήκε οδικώς από την Ελλάδα παράνομα, καθώς σε βάρος του ίσχυαν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Αρχικά, μετέβη σε περιοχή της Αλβανίας και στη συνέχεια στο Ντουμπάι. Στις 16 Απριλίου 2026, επικοινώνησε με συνεργάτιδά του, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στην Αλβανία και ότι θα απουσίαζε για 10 ημέρες, με προορισμούς το Ντουμπάι και την Αμερική.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis