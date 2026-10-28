Σοβαρές καταγγελίες για πρακτικές που φέρονται να συνδέουν την προσέλκυση νεαρών αθλητών, τη φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία και τη μοριοδότηση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια έφερε στο προσκήνιο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ). Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χριστόπουλος, μίλησε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, αναφερόμενος σε τουλάχιστον τρεις ιδιωτικές σχολικές μονάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο των αναφορών, ενώ υποστήριξε ότι ανάλογες καταγγελίες αφορούν και άλλες εκπαιδευτικές δομές. Παράλληλα, ο κ. Χριστόπουλος μετέφερε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία μητέρας για φερόμενο αίτημα χρημάτων από μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) για την ένταξη του γιου της στην Εθνική Εφήβων.

Καταγγελίες για εικονικές φοιτήσεις και μοριοδότηση

Οι καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ αφορούν εικονικές φοιτήσεις και αθλητικές διακρίσεις που φέρονται να συνδέονται με τη μοριοδότηση για τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, φέρεται να είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός προσέλκυσης ταλαντούχων παιδιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο σκοπός αυτού του μηχανισμού ήταν η δημιουργία ανταγωνιστικών σχολικών ομάδων. Η συγκεκριμένη πρακτική, όπως ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος, δεν περιοριζόταν μόνο στο μπάσκετ, αλλά φέρεται να αφορούσε επίσης το πόλο, το χάντμπολ και το βόλεϊ. Κατά τις καταγγελίες που μετέφερε, οι νεαροί αθλητές φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την αθλητική τους δραστηριότητα με ιδιαίτερα χαλαρούς όρους παρακολούθησης των μαθημάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μαθητές φέρονται να απουσίαζαν σχεδόν συστηματικά από τις σχολικές αίθουσες, προκειμένου να συμμετέχουν στις προπονήσεις. Το κίνητρο, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν διπλό: αφενός η ένταξη σε ισχυρές ομάδες που διεκδικούσαν διακρίσεις σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις και αφετέρου η δυνατότητα αξιοποίησης των αθλητικών επιτυχιών για την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης στις πανεπιστημιακές εισαγωγές.

Μηχανισμός προσέλκυσης νεαρών αθλητών και ιδιωτικά σχολεία

Ο Γιώργος Χριστόπουλος έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις ιδιωτικές σχολικές μονάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο των αναφορών για τις παραπάνω πρακτικές. Πρόσθεσε επίσης ότι ανάλογες καταγγελίες αφορούν και άλλες εκπαιδευτικές δομές. Ο μηχανισμός αυτός φέρεται να προσέλκυε ταλαντούχα παιδιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με στόχο τη στελέχωση των σχολικών ομάδων.

Οι μαθητές-αθλητές φέρεται να απολάμβαναν ειδικούς όρους στην παρακολούθηση των μαθημάτων, επιτρέποντάς τους να δίνουν προτεραιότητα στις προπονήσεις τους. Αυτό τους έδινε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ομάδες που διεκδικούσαν υψηλές διακρίσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι επιτυχίες αυτές, με τη σειρά τους, φέρεται να αξιοποιούνταν για την εξασφάλιση επιπλέον μορίων για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διασυνδέσεις μάνατζερ, συλλόγων και ιδιωτικών σχολείων

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ έθεσε ακόμη το ζήτημα πιθανών διασυνδέσεων ανάμεσα σε μάνατζερ, αθλητικούς συλλόγους και συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία. Όπως υποστήριξε, ταλαντούχοι αθλητές φέρονται να οδηγούνταν σε συγκεκριμένες επιλογές, με στόχο την προώθηση της καριέρας τους. Στην περιγραφή του, η διαδρομή ενός νεαρού που ήθελε να εξελιχθεί στον αθλητισμό μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία με συγκεκριμένο μάνατζερ, εγγραφή σε ορισμένο ιδιωτικό σχολείο και ένταξη σε συγκεκριμένο σύλλογο.

Αυτή η φερόμενη διασύνδεση δημιουργούσε ένα πλαίσιο όπου η αθλητική και εκπαιδευτική πορεία των νεαρών παιδιών καθοριζόταν από ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Η επιλογή του ιδιωτικού σχολείου και του αθλητικού συλλόγου δεν φαινόταν να είναι τυχαία, αλλά μέρος μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ανάδειξη και προώθηση των αθλητών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση εκπαιδευτικών πλεονεκτημάτων.

Σοβαρή καταγγελία για την Εθνική Εφήβων

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η καταγγελία μητέρας νεαρού καλαθοσφαιριστή, την οποία επικαλέστηκε ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ. Όπως είπε ο Γιώργος Χριστόπουλος, η γυναίκα επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και ισχυρίστηκε ότι δύο μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης τής ζήτησαν χρήματα, προκειμένου ο γιος της να συμπεριληφθεί στην Εθνική Εφήβων. Σύμφωνα με την περιγραφή του κ. Χριστόπουλου, ο νεαρός θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της ηλικιακής του κατηγορίας.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ χαρακτήρισε την αναφορά αυτή ως εξαιρετικά σοβαρή. Ζήτησε να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διερεύνηση των ισχυρισμών. Η καταγγελία αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στις ήδη υπάρχουσες αναφορές για αδιαφανείς πρακτικές στον χώρο του αθλητισμού και της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta