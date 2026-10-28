Τέλος οι χάρτινες βεβαιώσεις για σχολεία: Το myschool συνδέεται με ΟΠΕΚΑ και e-Schools

Τη διάθεση τριών διαδικτυακών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου προβλέπει απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την αυτοματοποιημένη διασταύρωση εκπαιδευτικών στοιχείων και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Η απόφαση αυτή αφορά στη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιτρέποντας την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων χωρίς την ανάγκη προσκόμισης χάρτινων δικαιολογητικών.

Διασύνδεση με τον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού

Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία φοίτησης Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διατίθεται πλέον στο σύστημα «ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσω της μεθόδου αναζήτησης μαθητή στο myschool, ελέγχεται αν τα τέκνα της αιτούσας μητέρας φοιτούν σε σχολείο για συγκεκριμένη σχολική χρονιά. Η πληροφορία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των δηλούμενων προστατευόμενων μελών.

Αυτή η νέα διασύνδεση με το myschool έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκκρεμότητα που προέκυψε με το επίδομα παιδιού Α21. Περίπου 5.000 οικογένειες, που αντιστοιχούν σχεδόν σε 8.000 παιδιά, είχαν μείνει εκτός της πληρωμής της 30ής Σεπτεμβρίου, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διασταύρωση των στοιχείων φοίτησης. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ είχε εξηγήσει ότι μόλις εντοπίστηκε το τεχνικό σφάλμα, αποφασίστηκε νέα ηλεκτρονική διασταύρωση και εμβόλιμη πληρωμή.

Στοιχεία πτυχίων για άδειες διαμονής

Μία ακόμη υπηρεσία, η «Λήψη στοιχείων για πτυχία-τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα», διατίθεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νόμιμης Μετανάστευσης (EMIS) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη λήψη στοιχείων για πτυχία και τίτλους σπουδών, τη λήψη πράξεων που έχουν εκδοθεί για φυσικό πρόσωπο από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και τη λήψη λεπτομερειών των πράξεων αυτών.

Ο σκοπός αυτής της διασύνδεσης είναι η χορήγηση άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 5038/2023.

Πιστοποιητικά εκπαιδευτικών στο e-Schools

Τέλος, η υπηρεσία «Πιστοποιητικά εκπαιδευτικών μέσω ΚΕΔ από το Υπουργείο Παιδείας» διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα e-Schools του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ). Μέσω της μεθόδου ανάκτησης πιστοποιητικών με βάση τον ΑΦΜ, αντλούνται πιστοποιήσεις εκπαιδευτικού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η διάθεση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 5029/2023 και την υπουργική απόφαση 143616/Ε3/2022 για την εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Υποχρεώσεις των φορέων

Η απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους φορείς που χρησιμοποιούν τις νέες υπηρεσίες. Αυτές περιλαμβάνουν την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, την προστασία από παραβιάσεις, καθώς και τη χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά για τους προβλεπόμενους σκοπούς.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr