Μαθητές στη Σίφνο παρέλασαν αυθόρμητα για την 28η Οκτωβρίου παρά την ακύρωση

Μια αυθόρμητη και συγκινητική κίνηση έλαβαν χώρα στη Σίφνο, όπου μαθητές αποφάσισαν να παρελάσουν για την 28η Οκτωβρίου, αψηφώντας την απόφαση για καθολική ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων στον νομό Κυκλάδων. Η πρωτοβουλία ήταν αποκλειστικά δική τους, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν την εθνική επέτειο.

Οι μαθητές οργανώθηκαν με ιδιαίτερη ταχύτητα, πραγματοποιώντας την παρέλαση τους στους δρόμους του νησιού. Η ενέργειά τους σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να τους χειροκροτήσουν θερμά.

Η απόφαση για την ακύρωση των παρελάσεων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε καθολική ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων που ήταν προγραμματισμένες για την 28η Οκτωβρίου. Αυτή η απόφαση αφορούσε το σύνολο του νομού Κυκλάδων, επηρεάζοντας όλα τα νησιά της περιοχής.

Συνεπώς, δεν υπήρχε επίσημος σχεδιασμός ή υποστήριξη για τη διεξαγωγή μαθητικών παρελάσεων σε κανένα από τα νησιά των Κυκλάδων, συμπεριλαμβανομένης και της Σίφνου. Οι μαθητές του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ακύρωση, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές του νομού.

Η αυθόρμητη πρωτοβουλία των μαθητών της Σίφνου

Παρά την επίσημη απόφαση για ακύρωση, οι μαθητές της Σίφνου επέδειξαν μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία. Με δική τους αποκλειστικά θέληση και χωρίς καμία εξωτερική παρότρυνση, αποφάσισαν να οργανωθούν και να πραγματοποιήσουν τη δική τους μαθητική παρέλαση.

Η οργάνωση αυτή έγινε με ιδιαίτερη ταχύτητα, σχεδόν αστραπιαία, καταδεικνύοντας την έντονη επιθυμία τους να τιμήσουν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η κίνησή τους αυτή ήταν μια έκφραση σεβασμού και μνήμης για την εθνική εορτή.

Οι προκλήσεις και η αποφασιστικότητα

Οι μαθητές αντιμετώπισαν διάφορες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της παρέλασης. Δεν υπήρχε διαθέσιμη ηχητική εγκατάσταση για την αναπαραγωγή εμβατηρίων, ούτε μουσική υποστήριξη για να δώσει τον ρυθμό.

Ωστόσο, οι μαθητές δεν πτοήθηκαν καθόλου από αυτές τις ελλείψεις. Συντονίστηκαν από μόνοι τους, έδωσαν τον ρυθμό με τον δικό τους τρόπο και με σταθερό, περήφανο βήμα βγήκαν στον δρόμο για να παρελάσουν. Η αποφασιστικότητά τους ήταν εμφανής σε κάθε τους κίνηση.

Η συμβολή του στρατιωτικού οχήματος και η συγκίνηση των κατοίκων

Πίσω από τους μαθητές, στην παρέλαση συμμετείχε και το στρατιωτικό ΡΕΟ του Αντώνη Καλογήρου. Το όχημα αυτό έχει καθιερωθεί να παρελαύνει τα τελευταία χρόνια σε κάθε Εθνική Επέτειο, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.

Οι μαθητές, κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, πραγματοποίησαν μια αυθόρμητη και βαθιά συγκινητική παρέλαση. Η εικόνα αυτή σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι είχαν σπεύσει να τους καμαρώσουν και να τους προσφέρουν το πιο θερμό τους χειροκρότημα.

Ο απρόσμενος καλός καιρός

Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις, ο καιρός στη Σίφνο είχε εντελώς διαφορετική διάθεση την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Η μέρα ξημέρωσε ηλιόλουστη, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Αυτή η απρόσμενη βελτίωση του καιρού συνέβαλε στο να μπορέσουν οι μαθητές να υλοποιήσουν την πρωτοβουλία τους και να παρελάσουν ανεμπόδιστα, τιμώντας την εθνική επέτειο κάτω από έναν καθαρό ουρανό.

Με πληροφορίες από: Newsit