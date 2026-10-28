Ένα πολυπλόκαμο δίκτυο φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος φέρεται να είχε στήσει ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος. Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν μέσω εκατοντάδων επιχειρήσεων και τραπεζικών λογαριασμών σε έξι διαφορετικές χώρες. Οι καταγραφές της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψαν διασυνδέσεις με υπαλλήλους της Εφορίας, του ΕΦΚΑ, αλλά και με αστυνομικούς, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν διευκολύνσεις χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες κωδικές ονομασίες.

Οι κωδικές ονομασίες και οι διασυνδέσεις με δημοσίους υπαλλήλους

Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. «ξεσκέπασε» επαφές του ιδιοκτήτη των αρτοποιείων, Άγγελου Γιαννακόπουλου, και των συνεργατών του με δύο υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν υπάλληλο από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ. Στόχος του κυκλώματος ήταν να προσεγγίζει αυτούς τους λειτουργούς για να εξασφαλίζει διευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις.

Οι εξυπηρετήσεις αυτές αναφέρονταν στις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος ως «δωράκια». Επιπλέον, οι εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αποκαλούνταν με διάφορες κωδικές ονομασίες, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη». Σε μία καταγεγραμμένη συνομιλία, τρεις ημέρες πριν από ένα προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη του κυκλώματος συζητούσαν για την αγορά δώρων για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».

Η φερόμενη εμπλοκή αστυνομικών και η έρευνα

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί. Ο ένας από αυτούς φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε ένα γνωστό strip club στη λεωφόρο Συγγρού. Στις συναντήσεις αυτές, ο αστυνομικός φέρεται να τους ενημέρωνε για το πότε επρόκειτο να πραγματοποιηθούν έφοδοι σε καταστήματα που ανήκαν στην οργάνωση. Ο δεύτερος αστυνομικός φέρεται να έχει λάβει το ποσό των 1.500 ευρώ.

Και οι δύο αστυνομικοί παραμένουν αταυτοποίητοι μέχρι στιγμής. Η έρευνα για τον εντοπισμό τους και την εξακρίβωση του ακριβούς ρόλου τους συνεχίζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία είναι γνωστή και ως «ελληνικό FBI».

Η έκταση του δικτύου και τα πρόσωπα της δικογραφίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε περισσότερες από 433 επιχειρήσεις. Η δράση τους εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Μυκόνου, της Ρόδου, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η δραστηριότητά τους είχε απλωθεί και σε beach δημοφιλών νησιωτικών προορισμών.

Η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνει συνολικά 149 πρόσωπα. Από αυτά, τα 13 αναφέρονται ως μη υπαρκτά, δηλαδή «πρόσωπα-φαντάσματα». Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είχαν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η έρευνα για την υπόθεση. Ο επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, φέρεται να χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα, όπως «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».

Η οικονομική έρευνα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η οικονομική έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το 2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντοπίστηκαν 520 μοναδικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Δικαιούχοι αυτών των λογαριασμών ήταν 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι για λογαριασμό του κυκλώματος. Σημαντικό μέρος των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Για το ξέπλυμα των χρημάτων που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί σε έξι διαφορετικές χώρες. Η πολυπλοκότητα του δικτύου και η διασυνοριακή του δράση υπογραμμίζουν το μέγεθος της υπόθεσης που ερευνάται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos