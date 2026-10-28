Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά την 28η Οκτωβρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τετάρτη, κατά την επέτειο του «Όχι», σε Αθήνα και Πειραιά. Οι ρυθμίσεις αυτές οφείλονται στις μαθητικές παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Αναμένονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με την εφαρμογή τους να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και να διαρκεί έως το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στη Μητροπόλεως, καθώς και στις κάθετες οδούς της, μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Αυτή η διακοπή σχετίζεται με τη δοξολογία που έχει προγραμματιστεί να γίνει στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Η δοξολογία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Τετάρτης.

Προσαρμογές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων στην κυκλοφορία των οχημάτων, αναμένεται να επηρεαστεί και η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν διάφορα μέσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των παρελάσεων και των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Όσον αφορά τα λεωφορεία, ο ΟΑΣΑ έχει προγραμματίσει να προσαρμόσει προσωρινά τις διαδρομές λεωφορειακών γραμμών και τρόλεϊ. Οι τροποποιήσεις αυτές θα εφαρμοστούν σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, για όσο διάστημα διαρκούν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Οι ακριβείς αλλαγές θα καθοριστούν με βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Μετρό: Ο σταθμός «Σύνταγμα» κλείνει

Σχετικά με το Μετρό, ο σταθμός «Σύνταγμα» είθισται να κλείνει γύρω στις 8:00 το πρωί, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Η επαναλειτουργία του σταθμού θα γίνει μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του τραμ

Αλλαγές αναμένονται και στα δρομολόγια του τραμ, οι οποίες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες γραμμές. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων και των παρελάσεων.

Ειδικότερα, αλλαγές θα υπάρξουν στη Γραμμή 6 του τραμ, η οποία συνδέει την Πικροδάφνη με το Σύνταγμα. Παράλληλα, τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν και στη Γραμμή 7, η οποία εκτελεί τη διαδρομή από το Ασκληπιείο Βούλας έως την Αγία Τριάδα του Πειραιά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν για τις ακριβείς αλλαγές πριν από τις μετακινήσεις τους.

Επαναφορά στην κανονικότητα

Η επαναφορά των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην κανονική τους λειτουργία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των παρελάσεων. Η πλήρης αποκατάσταση θα γίνει με την ολοκλήρωση όλων των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου, οπότε και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν σταδιακά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis