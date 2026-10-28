Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων

Τα πλοία σε σημαντικά λιμάνια της χώρας αναμένεται να παραμείνουν δεμένα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προκηρυχθεί. Οι ναυτεργάτες προχωρούν σε δράσεις, επηρεάζοντας τη λειτουργία των λιμανιών του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου. Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο την προώθηση συγκεκριμένων αιτημάτων που αφορούν τις εργασιακές τους συνθήκες και τις συλλογικές συμβάσεις.

Τρίωρες στάσεις εργασίας σε όλη τη χώρα

Η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι. Αυτή η δράση αποτελεί μέρος των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων που θα επηρεάσουν τη θαλάσσια συγκοινωνία και τη λειτουργία των λιμανιών.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της ΟΜΥΛΕ αφορά τα πλοία που θα βρίσκονται στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καλύπτοντας έτσι τα κύρια λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον, οι κινητοποιήσεις θα επεκταθούν και σε άλλα σημαντικά λιμάνια της Ελλάδας, όπως αυτά της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, που αποτελούν πύλες εισόδου και εξόδου για την Ελλάδα. Στη λίστα των επηρεαζόμενων λιμανιών περιλαμβάνονται επίσης η Ελευσίνα και το Ρίο – Αντίρριο, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρεία κάλυψη της απεργιακής δράσης σε όλη τη χώρα.

Τα βασικά αιτήματα των ναυτεργατών

Οι ναυτεργάτες, μέσω των κινητοποιήσεών τους, θέτουν μια σειρά από αιτήματα που κρίνουν ζωτικής σημασίας για την εργασιακή τους κατάσταση. Ένα από τα κεντρικά σημεία των διεκδικήσεών τους είναι η απαίτηση για αυξήσεις της τάξης του 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το αίτημα αυτό αφορά άμεσα τις οικονομικές απολαβές και τις συνθήκες απασχόλησης του κλάδου.

Παράλληλα, οι ναυτεργάτες ζητούν την αναγνώριση συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν σε αυτές. Αυτή η αναγνώριση θα είχε άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και τις αποζημιώσεις των εργαζομένων που ταξιδεύουν σε αυτές τις περιοχές. Ένα ακόμα σημαντικό αίτημα αφορά τη βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων των πλοίων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Διεκδικήσεις για συνθήκες εργασίας και ασφάλεια

Πέρα από τα οικονομικά και τα ζητήματα αναγνώρισης επικίνδυνων ζωνών, οι ναυτεργάτες διεκδικούν και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Συγκεκριμένα, ζητούν την καθιέρωση επτάωρης εργασίας, ένα αίτημα που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής και την κόπωση που συνεπάγεται το επάγγελμα. Η μείωση του ωραρίου εργασίας αποτελεί βασικό σημείο των διεκδικήσεων τους.

Επιπλέον, οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν την απαίτηση για υποχρεωτική παρουσία γιατρού σε όλα τα πλοία. Το αίτημα αυτό προβάλλεται με έμφαση στους κινδύνους που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Η παρουσία ιατρικού προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας ή τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν εν πλω, ειδικά σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr