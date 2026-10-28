Διακοπή ρεύματος στη Μάνδρα Αττικής: Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει εργασίες για σήμερα, 28 Οκτωβρίου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, γνωστός ως ΔΕΔΔΗΕ, έχει ανακοινώσει μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. Η διακοπή αυτή θα επηρεάσει την περιοχή της Μάνδρας Αττικής, αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ένα χρονικό διάστημα.

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα ημέρα. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες που αφορούν το δίκτυο. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την περιοχή της Μάνδρας Αττικής.

Η προγραμματισμένη αυτή ενέργεια του ΔΕΔΔΗΕ καθιστά σαφές ότι οι κάτοικοι της Μάνδρας Αττικής θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απουσία ηλεκτρικού ρεύματος. Η ενημέρωση αυτή δίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για να γνωρίζουν οι πολίτες την κατάσταση που θα επικρατήσει στην περιοχή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η περιοχή που επηρεάζεται

Η διακοπή ρεύματος, όπως ανακοινώθηκε, θα επηρεάσει τη Μάνδρα Αττικής. Η Μάνδρα, ως τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, θα αντιμετωπίσει αυτή την προγραμματισμένη διακοπή. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της Μάνδρας Αττικής θα είναι οι αποδέκτες αυτής της αλλαγής στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζει με σαφήνεια τη Μάνδρα Αττικής ως τη μοναδική περιοχή που θα μείνει χωρίς ρεύμα. Αυτή η γεωγραφική εστίαση της διακοπής είναι ένα βασικό στοιχείο της ενημέρωσης που παρέχεται από τον αρμόδιο οργανισμό.

Ο χρόνος της διακοπής

Η διακοπή ρεύματος έχει οριστεί για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία και ημέρα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενημέρωση των πολιτών. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει την ενέργεια αυτή να λάβει χώρα εντός της σημερινής ημέρας, δηλαδή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου του έτους 2026.

Η ακριβής αναφορά στην ημερομηνία, 28 Οκτωβρίου 2026, και στην ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη, επιτρέπει στους κατοίκους της Μάνδρας Αττικής να προετοιμαστούν ανάλογα. Η προγραμματισμένη φύση της διακοπής υποδηλώνει ότι έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός από τον ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται.

Η φύση της προγραμματισμένης διακοπής

Η διακοπή ρεύματος χαρακτηρίζεται ως προγραμματισμένη από τον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια αιφνίδια βλάβη ή ένα έκτακτο γεγονός που προέκυψε απροειδοποίητα. Αντιθέτως, η ενέργεια αυτή έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο προγραμματισμός της διακοπής υποδηλώνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που την καθιστούν αναγκαία. Η ενημέρωση για την προγραμματισμένη διακοπή δίνεται στους πολίτες της Μάνδρας Αττικής, οι οποίοι θα επηρεαστούν από την απουσία ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026.

Ενημέρωση των πολιτών της Μάνδρας

Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί μια σημαντική ενημέρωση για τους κατοίκους της Μάνδρας Αττικής. Μέσω αυτής της ανακοίνωσης, οι πολίτες πληροφορούνται για την επικείμενη διακοπή ρεύματος που θα λάβει χώρα σήμερα. Η έγκαιρη πληροφόρηση είναι κρίσιμη για την προετοιμασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη περιοχή.

Ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές, όπως αυτή που θα συμβεί στη Μάνδρα Αττικής την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. Η διαφάνεια στην επικοινωνία τέτοιων γεγονότων είναι βασική για την ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos