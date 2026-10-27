Ο Λευκός Πύργος φωτίστηκε με νέα λάμψη, εντυπωσιάζοντας τη Θεσσαλονίκη

Ο Λευκός Πύργος, το εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, λούστηκε με τον νέο του φωτισμό το απόγευμα της Τρίτης, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Η νέα εικόνα του ιστορικού σημείου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης χαρακτηρίζεται ως εντελώς ξεχωριστή και εντυπωσιακή, προσελκύοντας τα βλέμματα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η επίσημη απόδοση του φωτισμού πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Η νέα αυτή φωτιστική παρέμβαση αναδεικνύει την αρχιτεκτονική αξία του μνημείου και την ξεχωριστή του θέση στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη τελετή και οι παρόντες

Η ειδική τελετή για την απόδοση του νέου φωτισμού στον Λευκό Πύργο έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την πολιτιστική κληρονομιά και την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Ο νέος φωτισμός ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους και τους πολίτες.

Ο σχεδιασμός και οι στόχοι του φωτισμού

Η μελέτη για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου εκπονήθηκε από το γραφείο της Ελευθερίας Ντεκώ. Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη του όγκου, της γεωμετρίας και των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη την ιστορική του φυσιογνωμία.

Ο σχεδιασμός εστιάζει στην ανάδειξη της τρισδιάστατης υφής της λιθοδομής του Πύργου, εξασφαλίζοντας μία ευκρινή και καθαρή εικόνα από διαφορετικές αποστάσεις και σημεία θέασης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο μνημείο να ξεχωρίζει και να εντυπωσιάζει, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία του παρατηρητή.

Περιβαλλοντική ευαισθησία και ειδικές περιστάσεις

Ένα σημαντικό στοιχείο του νέου φωτισμού είναι η μέριμνα για τον περιορισμό της διάχυσης του φωτός προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της φωτορύπανσης. Η κατευθυνόμενη δέσμη φωτός εξασφαλίζει ότι ο φωτισμός επικεντρώνεται στο μνημείο, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τον περιβάλλοντα χώρο.

Επιπλέον, για το ανώτερο τμήμα του Λευκού Πύργου προβλέπονται διαφορετικά σενάρια δυναμικού φωτισμού. Αυτά τα σενάρια μπορούν να εφαρμοστούν σε ειδικές περιστάσεις, προσδίδοντας μία ξεχωριστή αισθητική, πάντα με σεβασμό στον ιστορικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του μνημείου.

Η υλοποίηση του έργου

Η νέα φωτιστική παρέμβαση στον Λευκό Πύργο υλοποιήθηκε χάρη σε μία σημαντική δωρεά από την εταιρεία Metlen. Η δωρεά αυτή κατέστησε εφικτή την εκτέλεση του έργου, το οποίο πλέον αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αρχιτεκτονική αξία του μνημείου.

Το έργο ενισχύει τη θέση του Λευκού Πύργου ως σημείου αναφοράς στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μία αναβαθμισμένη εικόνα που συνδυάζει τον σύγχρονο φωτισμό με τον σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης.

Με πληροφορίες από: Enikos