«Χωριάτικο»: Νέα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τις επαφές με δημόσιους λειτουργούς και το δίκτυο του κυκλώματος

Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου επιχειρήσεων και τη διασύνδεση με δημόσιους λειτουργούς. Βασικός κατηγορούμενος σε αυτή την πολύπλοκη υπόθεση είναι ο συλληφθείς επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος. Η έρευνα, που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), αφορά συνολικά 149 πρόσωπα και φέρνει στο φως τη διαχείριση χρημάτων μέσω εταιρικών σχημάτων τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, καθώς και επαφές με αστυνομικούς.

Το εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων

Οι πληροφορίες που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα υποδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, συνδέονται με ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό δεν περιοριζόταν σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή, αλλά απλωνόταν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της επαρχίας, καθώς και των νησιών Ρόδου και Μυκόνου.

Συνολικά, εντοπίστηκαν περίπου 433 επιχειρήσεις που φέρονται να αποτελούσαν μέρος αυτού του δικτύου. Από αυτές, οι 340 αφορούσαν συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας. Πρόκειται για φούρνους, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, αλλά και καταστήματα που προσέφεραν στριπ σόου. Επιπλέον, στο ευρύ αυτό επιχειρηματικό σχήμα περιλαμβάνονταν και εταιρείες που ειδικεύονταν στη μίσθωση προσωπικού, γεγονός που υποδηλώνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων.

Η δομή της οργάνωσης και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»

Ο συντονισμός όλων αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φέρεται να πραγματοποιούνταν από κεντρικά γραφεία που είχαν εγκατασταθεί στην Αττική. Στα γραφεία αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λειτουργούσε ένα άτυπο λογιστικό γραφείο, το οποίο πιθανόν να διαχειριζόταν τις οικονομικές και διοικητικές πτυχές του δικτύου.

Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας αφορά τη χρήση περισσότερων από 100 προσώπων ως «αχυρανθρώπων». Αυτά τα άτομα φέρονται να αναλάμβαναν διάφορους ρόλους στη λειτουργία του εκτεταμένου δικτύου. Μεταξύ των προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβανόταν και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος. Οι αρμοδιότητες που τους είχαν ανατεθεί ήταν ποικίλες και περιγράφονται ότι αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των καταστημάτων, τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων για τις δραστηριότητες του κυκλώματος, καθώς και την καταβολή χρημάτων στα πρόσωπα που επίσης χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Η έρευνα της Δ.Α.Ο.Ε. αφορά συνολικά 149 πρόσωπα. Από την ανάλυση των στοιχείων, προέκυψε ότι 13 καταχωρίσεις δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά άτομα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ακρίβεια των αρχείων. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι έξι πρόσωπα είχαν αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ωστόσο τα μέλη του κυκλώματος συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα ονόματά τους, πιθανόν για τη διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων.

Οι επαφές με δημόσιους λειτουργούς

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της δικογραφίας είναι οι επικοινωνίες που καταγράφηκαν μεταξύ δύο βασικών στελεχών της οργάνωσης και επτά δημόσιων λειτουργών. Οι λειτουργοί αυτοί φέρονται να κατείχαν θέσεις ευθύνης σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες εργάζονταν οι εν λόγω λειτουργοί ήταν η Εφορία, ο ΕΦΚΑ και η Επιθεώρηση Εργασίας. Στην αναφορά που συνέταξε η Δ.Α.Ο.Ε. περιλαμβάνονται αναλυτικά τηλεφωνικές συνομιλίες και συναντήσεις που καταγράφηκαν με λεπτομέρεια καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. Κεντρικά πρόσωπα σε αυτές τις επικοινωνίες αναγνωρίζονται η Δ. Κ. και ο Δ. Ζ., με τον δεύτερο να εμφανίζεται να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στην οργάνωση και τα στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών.

Για την αναφορά στους συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, προφανώς για να αποφύγουν την άμεση αναγνώριση. Μεταξύ των κωδικών που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν ήταν οι φράσεις «δικοί μας», «βαφτιστήρια», καθώς και η λέξη «θεία», υποδεικνύοντας έναν κρυφό τρόπο επικοινωνίας και αναφοράς εντός του οργανωμένου δικτύου.

Με πληροφορίες από: Enikos