Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 18χρονος νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 23χρονος άνδρας, ενώ η μητέρα του θύματος περιέγραψε με αγωνία την τηλεφωνική κλήση που δέχθηκε από τον γιο της αμέσως μετά τον τραυματισμό του.

Η αγωνιώδης κλήση στη μητέρα

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η μητέρα του 18χρονου ανέφερε πως αρχικά δυσκολεύτηκε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί, όταν άκουσε τον γιο της να της ζητά απεγνωσμένα βοήθεια. «Αμέσως με κάλεσε. ‘Μαμά τρέξε γιατί με έχουν μαχαιρώσει’. Κοιτάω το τηλέφωνο, λέω ‘είναι ο γιος μου; Είναι κάποια φάρσα;’» περιέγραψε η ίδια.

Η γυναίκα συνέχισε την περιγραφή της αγωνίας της, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για βοήθεια που εξέφρασε ο γιος της. «Μου λέει ‘μαμά τρέχα’. Χάσαμε τη γη από τα πόδια μας» δήλωσε, μεταφέροντας το σοκ που βίωσε η οικογένεια.

Η επίθεση στον Άγιο Δημήτριο

Το περιστατικό της επίθεσης εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο 18χρονος, σύμφωνα με τη δική του κατάθεση, κατευθυνόταν προς την προπόνησή του όταν δέχθηκε την επίθεση.

Ο νεαρός κατέθεσε ότι ο 23χρονος τον πλησίασε και του απαίτησε να του παραδώσει όσα αντικείμενα είχε μαζί του. «Δεν τον γνωρίζω τον 23χρονο, αποπειράθηκε να με ληστέψει. Περπατούσα στον δρόμο και μου ζήτησε τα υπάρχοντά μου, ό,τι είχα πάνω μου. Εγώ τότε προσπάθησα να αμυνθώ» ανέφερε ο 18χρονος.

Ο τραυματισμός και η νοσηλεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 23χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε φαλτσέτα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Με το συγκεκριμένο αντικείμενο, τραυμάτισε τον 18χρονο δύο φορές, μία στο πρόσωπο και μία στην πλάτη του.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού έκαναν δέκα ράμματα για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η νοσηλεία του συνεχίζεται, ωστόσο η μητέρα του δήλωσε πως, δόξα τω Θεώ, ο γιος της είναι εκτός κινδύνου.

Η μητέρα μιλά για απόπειρα δολοφονίας

Η μητέρα του 18χρονου εμφανίστηκε συγκλονισμένη από τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι ανεξάρτητα από το εάν το κίνητρο ήταν η ληστεία, ο γιος της βρέθηκε αντιμέτωπος με θανάσιμο κίνδυνο. «Δεν με ενδιαφέρει εάν ήθελε να τον ληστέψει, τι ήταν, πήγε να τον σκοτώσει» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, τονίζοντας την αιφνιδιαστική φύση της. «Πήγαινε για προπόνηση όπως περπατούσε το παιδί στον δρόμο λίγο πριν φτάσει στο γήπεδο δηλαδή στα δύο τρία λεπτά θα έφτανε, βγήκε ο άλλος από πίσω με το έτσι θέλω να του αφαιρέσει τη ζωή» ανέφερε η μητέρα.

Ανησυχία για μελλοντικά θύματα

Παράλληλα, η μητέρα του 18χρονου εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον κάποιο ανάλογο περιστατικό με διαφορετικό θύμα. Τόνισε ότι αυτή τη φορά ο γιος της κατάφερε να ξεφύγει από τον κίνδυνο, αλλά προβληματίζεται για την ασφάλεια άλλων πολιτών.

«Σήμερα την γλίτωσε το παιδί μου, αύριο, μεθαύριο; Άλλο παιδί; Μία γιαγιά; Ένας παππούς;» διερωτήθηκε. Κατέληξε λέγοντας: «Κακή μέρα, κακή στιγμή, παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή, όμως ζει, δόξα τω Θεώ είναι εκτός κινδύνου».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr