Ιωάννα Παλιοσπύρου: Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για χυδαίο μήνυμα – Ψεύτικο το προφίλ του αποστολέα

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έπειτα από ένα ιδιαίτερα χυδαίο μήνυμα που δέχθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια αποκάλυψε, μέσω των αναρτήσεών της, πως το προφίλ από το οποίο στάλθηκε το μήνυμα ήταν ψεύτικο, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε όταν ο πραγματικός κάτοχος της φωτογραφίας που χρησιμοποιήθηκε επικοινώνησε μαζί της.

Η αρχική αποκάλυψη του προσβλητικού μηνύματος

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε να δημοσιοποιήσει, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα άκρως προσβλητικό και χυδαίο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό της είχε αποσταλεί από έναν άγνωστο χρήστη του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδρασή της.

Η κίνησή της να αποκαλύψει δημόσια το περιεχόμενο του μηνύματος είχε ως στόχο να αναδείξει το διαρκές πρόβλημα των διαδικτυακών επιθέσεων και της κακοποίησης που δέχονται πολλά άτομα στον ψηφιακό χώρο. Η αρχική της ανάρτηση προσέλκυσε άμεσα την προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης, φέρνοντας το συγκεκριμένο περιστατικό στην επιφάνεια της επικαιρότητας.

Η προσφυγή στις αρχές και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Μετά την αρχική της αποκάλυψη και την ευρεία δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ενημέρωσε το κοινό της για τις επόμενες νομικές της κινήσεις. Με νέα της stories, την επόμενη ημέρα, στις 20 Αυγούστου, γνωστοποίησε ότι απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, η ίδια προσέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έναν εξειδικευμένο τομέα της αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδελεχώς η υπόθεση και να εντοπιστεί ο αποστολέας του χυδαίου μηνύματος. Η απόφασή της αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να μην αφήσει το περιστατικό αναπάντητο και να αναζητήσει δικαίωση.

Η αντίδραση του αποστολέα και η συνέχιση των προκλήσεων

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου κοινοποίησε επίσης ένα νέο μήνυμα που της έστειλε ο συγκεκριμένος χρήστης, αποκαλύπτοντας μια ακόμα πτυχή της συμπεριφοράς του. Από το περιεχόμενο του δεύτερου αυτού μηνύματος, φάνηκε ότι ο αποστολέας όχι μόνο δεν είχε μετανοήσει για την πράξη του, αλλά αντίθετα, έδειχνε να απολαμβάνει τη δημοσιότητα που είχε λάβει η αρχική του πρόκληση.

Στο σχετικό story της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου απευθύνθηκε στον αποστολέα με έναν ειρωνικό τόνο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζει ο ίδιος… Και το απολαμβάνει. Έγινες διάσημος και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να σε ενημερώσω. Συγχαρητήρια». Αυτή η δήλωση φανερώνει την ενόχληση και την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει την κατάσταση με κάθε νόμιμο μέσο.

Η αποκάλυψη του ψεύτικου προφίλ και η κλεμμένη ταυτότητα

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση, η οποία έφερε στο φως μια ιδιαίτερα σημαντική και απρόσμενη πτυχή της υπόθεσης. Αποκάλυψε ότι το προφίλ από το οποίο της είχε σταλεί το αρχικό, τρομακτικό μήνυμα, ήταν στην πραγματικότητα ψεύτικο, δηλαδή πλαστό.

Η αποκάλυψη αυτή ήρθε μετά από άμεση επικοινωνία που είχε με το πραγματικό άτομο, του οποίου την φωτογραφία είχε χρησιμοποιήσει ο άγνωστος χρήστης για να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται τον ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram. Το γεγονός αυτό περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς ο αποστολέας κρυβόταν πίσω από μια κλεμμένη ταυτότητα, καθιστώντας τον εντοπισμό του πιο δύσκολο.

Οι προβληματισμοί της Ιωάννας Παλιοσπύρου για το μίσος

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέφρασε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της σχετικά με την εξέλιξη αυτή, μέσα από ένα ακόμα story της στον προσωπικό της λογαριασμό. Η αποκάλυψη ότι η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε ήταν κλεμμένη την οδήγησε σε βαθύτερους προβληματισμούς σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του αποστολέα και τα κίνητρά του.

«Εν τω μεταξύ μου έστειλε ο άνθρωπος από τον οποίο έχει κλέψει τη φωτογραφία του… Άρα μπορεί να είναι και γυναίκα; Λέω εγώ τώρα… Τι τραβάω σε αυτή τη ζωή Θεέ μου… Τόσο μίσος ποιος μπορεί να είναι;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν την απορία και την αγωνία της για το μέγεθος του μίσους και την πραγματική ταυτότητα του ατόμου που κρύβεται πίσω από αυτές τις διαδικτυακές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από: enikos.gr