Η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να «σκαρφαλώνουν» στους 40 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα, φέρνοντας μαζί του αυξημένη υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα δροσεροί, εντείνοντας την αισθητή θερμοκρασία στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η κορύφωση του θερμού κύματος

Ο μεγαλύτερος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά και άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Συγκεκριμένα, το κύμα ζέστης πρόκειται να κορυφωθεί την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, με το θερμόμετρο να δείχνει τιμές των 40 βαθμών.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του νέου θερμού επεισοδίου δεν θα είναι μόνο οι υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Η αυξημένη υγρασία, η περιορισμένη παρουσία ανέμων και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να κάνουν τη ζέστη ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν κόκκινο»

Στο επίκεντρο του θερμού κύματος αναμένεται να βρεθούν περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Συγκεκριμένα, οι πόλεις που πρόκειται να δεχθούν το κύμα καύσωνα είναι η Βέροια, η Λάρισα, η Θήβα, το Άργος, το Αγρίνιο και η Αθήνα. Σε αυτές τις περιοχές, ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ή και να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Φθιώτιδα και την Πελοπόννησο. Στην Αθήνα, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς, με τη νυχτερινή ζέστη να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους μπορεί να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου, οι τιμές θα κυμανθούν στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες θα φτάσουν τους 29 με 30 βαθμούς.

Στην Κρήτη, η θερμοκρασία αναμένεται να διαμορφωθεί στους 33 με 34 βαθμούς, και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα στους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές στα νησιά γενικά θα κινηθούν περίπου στους 35-37°C.

Συνθήκες καιρού και άνεμοι

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, λίγες νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αντίστοιχα, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και 6 μποφόρ. Η περιορισμένη παρουσία δροσερών ανέμων θα εντείνει την αίσθηση της ζέστης.

Προσοχή στις «καυτές» νύχτες και τη διάρκεια

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι μετεωρολόγοι στις ελάχιστες θερμοκρασίες, καθώς η ζέστη θα έχει παρατεταμένη διάρκεια. Σε αρκετές περιοχές, και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η θερμοκρασία θα παραμένει πολύ υψηλή ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα του οργανισμού να ανακουφιστεί από τη ζέστη της ημέρας, με την αυξημένη υγρασία να εντείνει την αίσθηση δυσφορίας.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος Ρήγου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πολυήμερης διάρκειας του φαινομένου, καθώς ο οργανισμός θα δέχεται συνεχόμενη θερμική καταπόνηση χωρίς σημαντική ανάσα κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι καύσωνες στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, αν και όχι συνηθισμένοι, δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο για την Ελλάδα, με ιστορικά παραδείγματα όπως ο καύσωνας του Αυγούστου του 1958.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader