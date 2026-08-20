Αδιανόητα επικίνδυνες σκηνές καταγράφηκαν στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου προχώρησε σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα του νησιού. Το περιστατικό συνέβη όταν το λεωφορείο κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας διαδοχικά οχήματα που είχαν σταματήσει. Η παράνομη αυτή ενέργεια παραλίγο να οδηγήσει σε σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του οδηγού του.

Η επικίνδυνη μανούβρα στη γέφυρα

Ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου επιχείρησε να προσπεράσει μία σειρά ακινητοποιημένων οχημάτων, κινούμενος για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτή η κίνηση εκτυλίχθηκε σε σημείο του οδοστρώματος όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, γεγονός που καθιστά ρητά απαγορευμένη την προσπέραση. Παρά την σαφή απαγόρευση, το λεωφορείο συνέχισε την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα για σημαντική απόσταση, προσπερνώντας τα οχήματα που βρίσκονταν στην ουρά της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς από την απέναντι κατεύθυνση υπήρχε η πιθανότητα να κινούνται άλλα οχήματα. Το μεγάλο και ογκώδες όχημα πέρασε δίπλα από τα σταματημένα αυτοκίνητα πάνω στη γέφυρα, αγνοώντας πλήρως τους κανόνες οδικής ασφάλειας και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Η αντίδραση του οδηγού ΙΧ

Η επικίνδυνη και παράνομη μανούβρα του λεωφορείου προκάλεσε την άμεση και αναγκαία αντίδραση ενός διερχόμενου οδηγού ΙΧ. Ο οδηγός αυτός βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το λεωφορείο, το οποίο είχε καταλάβει το δικό του ρεύμα κυκλοφορίας. Αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης με το ογκώδες όχημα, ο οδηγός του ΙΧ αναγκάστηκε να σταματήσει άμεσα το αυτοκίνητό του.

Προκειμένου να αποφευχθεί μία ενδεχόμενη και πιθανώς τραγική σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στηθαίο της γέφυρας. Το όχημά του κατέληξε να βρίσκεται σχεδόν κολλημένο στο στηθαίο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τον απαραίτητο χώρο ώστε να μπορέσει να περάσει το λεωφορείο, το οποίο συνέχιζε την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο του περιστατικού

Το επικίνδυνο αυτό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα κινητού τηλεφώνου, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει τις σκηνές. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, τα πλάνα δείχνουν ξεκάθαρα το τουριστικό λεωφορείο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά διαδοχικά τα οχήματα που είχαν σταματήσει στη γέφυρα, εκθέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών.

Από το βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός του λεωφορείου συνέχισε την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα για αρκετά μέτρα, χωρίς να είναι σαφές αν στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν άλλα οχήματα πέραν του ΙΧ που αναγκάστηκε να σταματήσει. Το οπτικό υλικό αποτελεί ένα σημαντικό ντοκουμέντο των αδιανόητα επικίνδυνων σκηνών που εκτυλίχθηκαν στη γέφυρα της Λευκάδας.

Αδιευκρίνιστο αν μετέφερε επιβάτες

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε επιβάτες την ώρα του περιστατικού. Η πληροφορία αυτή παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς οι διαθέσιμες πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με την πληρότητα του οχήματος κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης προσπέρασης. Το γεγονός αυτό προσθέτει ένα ακόμη ερωτηματικό γύρω από τις συνθήκες του συμβάντος στη γέφυρα της Λευκάδας, καθώς η παρουσία επιβατών θα αύξανε τον δυνητικό κίνδυνο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis