Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Τμήμα μπαλκονιού από παλαιό κτίριο κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, στην οδό Μπαλάνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κατάρρευση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν στο οδόστρωμα και πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Παρά την πτώση των βαριών τσιμεντένιων κομματιών, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, στην οδό Μπαλάνου 33, κοντά στην πλατεία Άθωνος. Τμήμα ενός μικρού μπαλκονιού, που ανήκε στον πρώτο όροφο ενός παλαιού κτιρίου, αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα. Ο πρώτος όροφος του κτιρίου, από τον οποίο αποκολλήθηκε το τμήμα του μπαλκονιού, είναι ακατοίκητος.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, ένα ΙΧ αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο ακριβώς κάτω από το κτίριο. Τα μεγάλα κομμάτια από το μπαλκόνι έπεσαν τόσο στο οδόστρωμα όσο και πάνω στο σταθμευμένο όχημα.

Υλικές ζημιές και απουσία τραυματισμών

Από την πτώση των τσιμεντένιων κομματιών προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Επιπλέον, φαίνεται να προκλήθηκε ζημιά και στην τζαμαρία ενός διπλανού καταστήματος, η οποία φέρει ρωγμές. Οι ρωγμές αυτές πιθανότατα προκλήθηκαν από τα οικοδομικά υλικά που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και την πτώση βαριών τσιμεντένιων κομματιών σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Θεσσαλονίκης, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Ο οδηγός του αυτοκινήτου στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα τη στιγμή της κατάρρευσης. Επίσης, δεν περνούσε κανένας πεζός από το σημείο την ώρα που αποκολλήθηκαν και έπεσαν τα τσιμεντένια τμήματα.

Μαρτυρίες από το σημείο

Μάρτυρες του περιστατικού περιέγραψαν την αναστάτωση που προκλήθηκε. Ένας από τους μάρτυρες, ο οποίος βρισκόταν σε απέναντι ταβέρνα μαζί με άλλους θαμώνες, ανέφερε ότι άκουσε ένα «δυνατό μπαμ» τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ιδιαίτερα τυχερή στάθηκε και μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρία, είχε επιχειρήσει να παρκάρει το αυτοκίνητό της στο συγκεκριμένο σημείο μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα. «Τρία λεπτά πριν πέσει το μπαλκόνι, μια γυναίκα πήγε να παρκάρει το αμάξι της, αλλά τελευταία στιγμή έφυγε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Η περιοχή της Μπαλάνου

Η οδός Μπαλάνου, όπου συνέβη το περιστατικό, βρίσκεται κοντά στην πλατεία Άθωνος, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν πολλά εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και μπαρ, γεγονός που καθιστά την απουσία τραυματισμών ακόμα πιο αξιοσημείωτη.

Το κτίριο από το οποίο αποκολλήθηκε το τμήμα του μπαλκονιού είναι παλαιό. Το γεγονός ότι ο πρώτος όροφος ήταν ακατοίκητος πιθανώς απέτρεψε περαιτέρω προβλήματα.

Έρευνα σε εξέλιξη

Μετά το περισταστικό, η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε το τμήμα του μπαλκονιού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit