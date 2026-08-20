Έντονη ανησυχία επικρατεί σε κατοίκους της Κυψέλης, καθώς πολυκατοικίες της περιοχής έχουν παρουσιάσει εκτεταμένες ρωγμές, σοβαρές παραμορφώσεις και διαρροές νερών, προβλήματα τα οποία οι ιδιοκτήτες συνδέουν χρονικά με τις εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό. Τα ζητήματα αυτά αφορούν συνολικά 23 πολυκατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και επηρεάζουν περίπου 200 διαμερίσματα, με τους κατοίκους να εκφράζουν την αγωνία τους για την ασφάλεια και την κατάσταση των κτιρίων τους.

Προβλήματα κατά μήκος της διαδρομής του μετροπόντικα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι 23 πολυκατοικίες που αντιμετωπίζουν τα αναφερόμενα προβλήματα βρίσκονται περιμετρικά του εργοταξίου και κατά μήκος της διαδρομής του μετροπόντικα. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι εδώ και περίπου έξι μήνες αναμένουν με αγωνία την ολοκλήρωση των ελέγχων που διενεργούνται στα κτίριά τους, καθώς και την επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για την ασφάλεια και τη στατικότητά τους.

Η παρατεταμένη αυτή αναμονή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, οι οποίοι βλέπουν τις φθορές να εξελίσσονται και να επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, καθώς και την αξία των περιουσιών τους.

Εκτεταμένες φθορές σε τοίχους και δάπεδα

Η κάμερα του ΑΝΤ1 πραγματοποίησε αυτοψία σε πολυκατοικίες της περιοχής, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ρηγματώσεις σε τοίχους και δάπεδα, οι οποίες είναι ορατές σε πολλά σημεία των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων. Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί αποκολλήσεις μεταξύ γειτονικών κτιρίων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των κατοίκων για τη συνολική δομική ακεραιότητα των κατασκευών.

Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων περιγράφουν ότι πόρτες, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν πλέον κανονικά, εξαιτίας των παραμορφώσεων που έχουν υποστεί τα κτίρια. Αυτές οι δυσλειτουργίες αποτελούν ένα καθημερινό πρόβλημα για τους κατοίκους, υποδεικνύοντας μετατοπίσεις και στρεβλώσεις στις κατασκευές, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των χώρων.

Διαρροές νερών και σοβαρές ζημιές σε δομικά στοιχεία

Πέρα από τις ορατές ρωγμές και παραμορφώσεις, κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε ορισμένα υπόγεια άρχισε μέσα στο καλοκαίρι να αναβλύζει νερό, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίες επανειλημμένες αντλήσεις για την απομάκρυνσή του. Αυτό το φαινόμενο προσθέτει ένα επιπλέον σοβαρό πρόβλημα, καθώς η συνεχής παρουσία υγρασίας μπορεί να επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες φθορές στα θεμέλια και τα δομικά στοιχεία.

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος περιέγραψε αναλυτικά στην κάμερα του ΑΝΤ1 τις φθορές που, όπως υποστηρίζει, έχουν εμφανιστεί στο κτίριό του. Ανέφερε την εμφάνιση διαγώνιων ρηγματώσεων στην τοιχοποιία, οι οποίες ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο σημείο και καταλήγουν μέχρι το τέλος του δωματίου, διατρέχοντας όλο το πάτωμα. Σε πολλά σημεία, το πάτωμα έχει σηκωθεί, δημιουργώντας «βουναλάκια», ενώ η μπαλκονόπορτα δεν μπορεί να ανοίξει καθόλου λόγω της παραμόρφωσης, υποδηλώνοντας ότι «το κτίριο, όπως είναι, έχει στραβώσει».

Η «κομμένη» κεντρική κολόνα και οι καταγγελίες για απόκρυψη στοιχείων

Οι φθορές, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ιδιοκτήτης, δεν περιορίζονται μόνο στους σοβάδες, αλλά έχουν επηρεάσει και τα βασικά δομικά στοιχεία της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, η κεντρική κολόνα του κτιρίου, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη στατική του επάρκεια και το κρατάει όρθιο, έχει «χτυπηθεί από πάνω μέχρι κάτω». Σε ένα σημείο, όπου η κολόνα ανοίχτηκε ενδεικτικά για έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι «έχει κοπεί», γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων.

Ο ιδιοκτήτης έκανε επίσης λόγο για βαθιά διαγώνια ρηγμάτωση που έρχεται και χτυπάει στις σκάλες, ενώ στο υπόγειο έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές στις βασικές κολόνες του κτιρίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια εδώ και έξι μήνες από τη Μετρό και την κοινοπραξία να αποκρύψουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις καθιζήσεις, με την κατάσταση του εδάφους, με τις κλίσεις των κτιρίων κ.λπ.». Ανάλογη εικόνα με πολλαπλές ρωγμές και προβλήματα περιέγραψε και άλλη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας το εύρος του προβλήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos