Τα στενά του Ορμούζ: Ποιος ελέγχει την κρίσιμη πλωτή οδό εν μέσω εντάσεων

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με αμφότερες τις πλευρές να προβάλλουν ισχυρισμούς για τον έλεγχο της ζωτικής αυτής πλωτής οδού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός διατηρεί τον έλεγχο της κυκλοφορίας, ενώ το Ιράν επιμένει ότι η διέλευση πλοίων απαιτεί την έγκριση της Τεχεράνης.

Οι αμερικανικές δηλώσεις και απειλές

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιδιώξουν ακόμη και να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Την Τρίτη, επανέλαβε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για τη διέλευση πλοίων, αψηφώντας τις ιρανικές απαιτήσεις για έγκριση.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που στοχεύει όλα τα πλοία που συνδέονται με το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε μια κίνηση που φάνηκε να αποσκοπεί στην αποτροπή συμφωνιών μεταξύ Ομάν και Τεχεράνης για τη διαχείριση των στενών, απείλησε επίσης να βομβαρδίσει το Ομάν, έναν σύμμαχο των ΗΠΑ που βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική θέση και η διαίρεση της πλωτής οδού

Το Ιράν επιμένει ότι η πλωτή οδός είναι κλειστή για όλα τα πλοία που δεν ζητούν την έγκριση της Τεχεράνης πριν από τη διέλευση. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και τις ενέργειές τους.

Εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης, η πλωτή οδός έχει πλέον χωριστεί σε δύο κύριες οδούς. Η Τεχεράνη επιμένει στη χρήση της βόρειας, ιρανικής οδού, η οποία αγκαλιάζει τις ακτές του Ιράν κοντά στο νησί Λαράκ και το νησί Κεσμ και τροφοδοτεί απευθείας τα ιρανικά λιμάνια και τους υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς.

Η οδός του Ομάν και η προστασία του Ναυτικού των ΗΠΑ

Η άλλη διαδρομή είναι η νότια, οδική διαδρομή του Ομάν, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στο Ομάν και πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν. Αυτή είναι η διαδρομή στην οποία επιμένει η Ουάσινγκτον και χρησιμοποιείται από εμπορικούς αερομεταφορείς υπό την προστασία του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το Στενό του Ορμούζ θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό μια ενιαία πλωτή οδός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ «ιρανικών» ή «ομανικών» οδών. Οι αποφάσεις για τον τρόπο πλοήγησης των πλοίων στο στενό καθορίζονταν από τις προσεγγίσεις σε λιμάνια, τους όρους ναύλωσης και την ασφάλεια, και όχι από τον φόβο στρατιωτικών συνεπειών.

Στοιχεία για την κυκλοφορία των πλοίων

Τα δεδομένα από την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler προσφέρουν ζωτικές ενδείξεις για την πραγματική κατάσταση της κυκλοφορίας. Μεταξύ 1ης Αυγούστου και 19ης Αυγούστου, 112 πλοία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, είτε εισερχόμενα στον Κόλπο είτε εξερχόμενα από αυτόν.

Αυτός ο αριθμός συγκρίνεται με περίπου 130 πλοία που διέσχιζαν το στενό κάθε μέρα σε προηγούμενες περιόδους, και με τα 236 συνολικά πλοία που πέρασαν σε διάστημα 19 ημερών τον Αύγουστο του 2026. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται από το Al Jazeera, παρέχοντας μια εικόνα της κατάστασης εν μέσω των ισχυρισμών και των επιχειρημάτων και από τις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από: Topontiki