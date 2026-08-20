Φωτιά στη Βάρης - Κορωπίου: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση

Νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή της λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ξερά χόρτα, απορρίμματα και ελιές, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για την κατάσβεση και τον περιορισμό της.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00, οδήγησε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να τεθούν επί ποδός, με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό σημειώθηκε νότια του Κορωπίου, κοντά σε ένα λατομείο, απαιτώντας την άμεση επέμβαση.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για φλόγες σε ξερά χόρτα, γεγονός που σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου, ένα σημείο που απαιτούσε άμεση και συντονισμένη επέμβαση. Η ταχύτητα στην ανταπόκριση των αρχών κρίθηκε απαραίτητη για τον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών.

Το σημείο και η φύση της εστίας

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νότια του Κορωπίου, σε μια έκταση που βρισκόταν κοντά στο λατομείο της Αγίας Τριάδας. Το συγκεκριμένο σημείο, με την παρουσία ξερών χόρτων, απορριμμάτων και ελαιόδεντρων, δημιουργούσε ένα πρόσφορο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των φλογών.

Οι φλόγες, εκτός από τα ξερά χόρτα, επηρέασαν και απορρίμματα που υπήρχαν στην περιοχή, καθώς και ελιές, όπως αναφέρθηκε από τις πηγές. Αυτή η ποικιλία των καυσίμων υλών καθιστούσε την κατάσβεση πιο απαιτητική, αλλά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αντέδρασαν άμεσα.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, σήμανε νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έθεσε άμεσα σε πλήρη ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της. Οι αρχές τέθηκαν επί ποδός, με σκοπό την ταχύτατη προσέγγιση του σημείου και την έναρξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης, προκειμένου να περιοριστεί η έκταση της καταστροφής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν συνολικά 27 πυροσβέστες. Μαζί τους κινητοποιήθηκε και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, η οποία συνέδραμε στις επίγειες προσπάθειες. Επιπλέον, επτά πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή για την παροχή νερού και την καταστολή των φλογών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα.

Ο επιτυχής περιορισμός των φλογών

Χάρη στην ταχύτητα και τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα μετά την εκδήλωσή της. Η αποτελεσματική επέμβαση των 27 πυροσβεστών, της ομάδας πεζοπόρου τμήματος και των επτά οχημάτων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση και σε γειτονικές περιοχές.

Ο έλεγχος της πυρκαγιάς έδωσε τέλος στον συναγερμό που είχε σημάνει, με τις αρχές να παραμένουν σε ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η επιτυχής κατάσβεση των εστιών διασφάλισε την ασφάλεια της περιοχής, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποτρέποντας σοβαρότερες συνέπειες.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis