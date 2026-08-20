Δραματικές στιγμές έζησε ένας 18χρονος στον Άγιο Δημήτριο, όταν δέχθηκε επίθεση με φαλτσέτα από έναν 23χρονο, ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Ο νεαρός δέχθηκε δύο χτυπήματα, ένα στο πρόσωπο και ένα στην πλάτη, και νοσηλεύεται, ενώ η μητέρα του, συγκλονισμένη, περιγράφει όσα συνέβησαν και εκφράζει την πεποίθησή της ότι ο δράστης είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της. Ο 23χρονος δράστης έχει συλληφθεί από τις αρχές, χάρη και στη βοήθεια της γειτονιάς.

Η στιγμή της επίθεσης και ο τραυματισμός

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου, στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο 18χρονος περπατούσε στον δρόμο, κατευθυνόμενος για προπόνηση στο γήπεδο, όταν πλησιάστηκε από τον 23χρονο δράστη. Σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του θύματος, ο 23χρονος του ζήτησε να του δώσει ό,τι είχε πάνω του, αποπειρώμενος να τον ληστέψει. Ο 18χρονος, όπως δήλωσε, προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση.

Ο δράστης, κρατώντας μια φαλτσέτα, του κατάφερε δύο χτυπήματα: ένα στο πρόσωπο και ένα στην πλάτη. Ο νεαρός χρειάστηκε να υποβληθεί σε 10 ράμματα για τα τραύματά του και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Παρόλα αυτά, η μητέρα του δήλωσε ότι ο γιος της είναι εκτός κινδύνου, παρά την σοβαρότητα των τραυμάτων.

Το τηλεφώνημα του 18χρονου στη μητέρα του

Η μητέρα του 18χρονου, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν αμέσως μετά την επίθεση. «Αμέσως με κάλεσε. ‘Μαμά τρέξε γιατί με έχουν μαχαιρώσει’. Κοιτάω το τηλέφωνο, λέω ‘είναι ο γιος μου; Είναι κάποια φάρσα;’. Μου λέει ‘μαμά τρέχα’. Χάσαμε τη γη από τα πόδια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τον πανικό και την αγωνία που ένιωσε η οικογένεια μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν.

Ο 18χρονος παραμένει στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, με τη μητέρα του να βρίσκεται στο πλευρό του και να περιγράφει τις δύσκολες ώρες που βιώνουν. Η ειδοποίηση από τον γιο της προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, καθώς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Πήγε να τον σκοτώσει»: Η οργή της μητέρας

Η μητέρα του θύματος εξέφρασε την οργή και την πεποίθησή της ότι ο 23χρονος δράστης είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της. «Δεν με ενδιαφέρει εάν ήθελε να τον ληστέψει, τι ήταν, πήγε να τον σκοτώσει», δήλωσε με έμφαση. Πρόσθεσε πως ο γιος της «πήγαινε για προπόνηση όπως περπατούσε το παιδί στον δρόμο λίγο πριν φτάσει στο γήπεδο δηλαδή στα δύο τρία λεπτά θα έφτανε, βγήκε ο άλλος από πίσω με το έτσι θέλω να του αφαιρέσει τη ζωή».

Η ίδια τόνισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τέτοιες πράξεις, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ασφάλεια των πολιτών. «Σήμερα την γλίτωσε το παιδί μου, αύριο, μεθαύριο; Άλλο παιδί; Μία γιαγιά; Ένας παππούς; Κακή μέρα, κακή στιγμή, παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή, όμως ζει, δόξα τω Θεώ είναι εκτός κινδύνου», είπε, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την τύχη που είχε ο γιος της.

Η σύλληψη του δράστη

Ο 23χρονος δράστης συνελήφθη από τις αρχές λίγο μετά το περιστατικό. Η σύλληψή του κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση βοήθεια και συνεργασία της γειτονιάς, καθώς και ενός μάρτυρα. Όπως αποκάλυψε το MEGA, ο μάρτυρας είδε τον δράστη να περπατά κρατώντας το μαχαίρι και να εισέρχεται στο σπίτι του, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Οι πληροφορίες αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονου.

Η έρευνα των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στον Άγιο Δημήτριο. Ο δράστης κρατείται, ενώ ο 18χρονος αναρρώνει στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να έχει σταθεροποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis