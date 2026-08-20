Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνθήκες καύσωνα θα είναι αισθητές τοπικά, φτάνοντας έως και τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Η περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών προβλέπεται να είναι παρατεταμένη, διατηρούμενη τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η διάρκεια του φαινομένου

Η άνοδος της θερμοκρασίας άρχισε να γίνεται αισθητή ήδη από σήμερα, Πέμπτη, με τη Σπάρτη να καταγράφει 38 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή, ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να κινούνται στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές μπορεί να αγγίξουν τους 39 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, το βασικό χαρακτηριστικό του επερχόμενου κύματος ζέστης δεν θα είναι τόσο η ακραία ένταση όσο η διάρκειά του, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για αρκετές ημέρες. Η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε πως το θερμό κύμα δεν αναμένεται να είναι ακραίο σε ένταση, ωστόσο ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυντικός λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Κορύφωση του καύσωνα το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος, με τοπικές συνθήκες καύσωνα και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείονται τιμές 40 έως 41 βαθμών Κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Γενικότερα, υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η εικόνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Η πιο δύσκολη περίοδος τοποθετείται, με τα σημερινά δεδομένα, από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν ή και θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Κομβική ημέρα αναμένεται να είναι η Δευτέρα, καθώς παρά τους ενισχυμένους ανέμους, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, με τα 40άρια να επιμένουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Οι άνεμοι και ο κίνδυνος πυρκαγιών

Από αύριο, Παρασκευή, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Βόρειο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο, παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5-6 μποφόρ. Τη Δευτέρα, το μελτέμι θα ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ.

Οι πιθανότητες για μπόρες στα ορεινά θα είναι περιορισμένες, ενώ δεν αποκλείονται και πάλι λίγες μπόρες στα ορεινά. Η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθιστώντας αναγκαία την προσοχή όλων.

Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιορισμένη υποχώρηση της θερμοκρασίας τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Όταν ο υδράργυρος παραμένει υψηλά ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, η θερμική καταπόνηση γίνεται εντονότερη, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανακουφιστεί επαρκώς από τη ζέστη.

Η κατάσταση αυτή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή για ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας και γενικότερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, News.gr