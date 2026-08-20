Η Αθήνα απαντά στις τουρκικές αιτιάσεις: «Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο»

Αυστηρή απάντηση στις προκλητικές ανακοινώσεις της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους. Το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Αυστηρή απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας κάνει λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ για το συγκεκριμένο θέμα. Τονίζεται ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, καθώς η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση από την ελληνική πλευρά.

Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών. Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι σαφές και οριστικά καθορισμένο μέσω διεθνών συνθηκών, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία.

Εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις

Η επανάληψη, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας σε αναθεωρητικές θέσεις. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Οι θέσεις αυτές, όπως τονίζει η Αθήνα, δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Η Αθήνα συνδέει τις δύο παρεμβάσεις και κατηγορεί την τουρκική πλευρά ότι επιμένει σε «αναθεωρητικές θέσεις». Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι δεν αντιμετωπίζει τις δύο τουρκικές ανακοινώσεις ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στάσης απέναντι στο καθεστώς του Αιγαίου.

Η τουρκική αντίδραση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα επανήλθε στις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο, επαναφέροντας θέμα «γκρίζων ζωνών» με δεύτερη ανακοίνωση μέσα σε δύο ημέρες. Αυτή τη φορά, η αντίδραση προήλθε από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, με αφορμή το νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε στην εφαρμογή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ελληνικό πλαίσιο «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Τουρκία.

Αμφισβήτηση κυριαρχίας σε γεωγραφικούς σχηματισμούς

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επαναφέρει το ζήτημα των λεγόμενων «γεωγραφικών σχηματισμών». Κατά την Άγκυρα, η κυριότητα αυτών των σχηματισμών δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, θέτοντας έτσι θέμα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, βραχονησίδες και νησίδες.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά το νέο ελληνικό πλαίσιο και σημειώνει ότι αυτό δεν επηρεάζει τις τουρκικές θέσεις στο Αιγαίο. Αναφέρει επίσης ότι η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα «δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της» στο Αιγαίο, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο.

Διάλογος και διεθνές δίκαιο

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία. Παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Αθήνα στέλνει μήνυμα προς την Άγκυρα ότι κάθε προσέγγιση η οποία αμφισβητεί το υφιστάμενο καθεστώς έρχεται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και θα αντιμετωπίζεται από την ελληνική πλευρά αναλόγως.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsbeast