Σκιάθος: Συμπλοκή μεταξύ Βρετανών τουριστών και οδηγού ταξί

Συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ης Αυγούστου στη Σκιάθο, με εμπλεκόμενους δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και έναν οδηγό ταξί. Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση για το άνοιγμα παραθύρου του οχήματος και κατέληξε σε τραυματισμούς και συλλήψεις από τις αρχές του νησιού.

Η αρχή της διαφωνίας

Οι δύο Βρετανοί τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί με σκοπό να μεταβούν στο κατάλυμά τους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, προέκυψε αρχικά μία λεκτική αντιπαράθεση με τον οδηγό του ταξί. Η αφορμή για αυτή τη διαφωνία ήταν το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας του οχήματος.

Αυτή η αρχική διαφωνία, που φάνταζε ασήμαντη, αποτέλεσε την έναρξη μιας αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν στην κλιμάκωση της έντασης και τελικά στη σωματική αντιπαράθεση.

Η κλιμάκωση και οι τραυματισμοί

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ένταση κλιμακώθηκε από τη λεκτική αντιπαράθεση σε άγρια συμπλοκή. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του ταξί, ο οποίος χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ο ανήλικος Βρετανός τουρίστας που συμμετείχε στη συμπλοκή.

Ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Στο σημείο της συμπλοκής έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση των δύο Βρετανών τουριστών που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Η γρήγορη επέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για την αποκατάσταση της τάξης.

Μετά την ακινητοποίηση, ακολούθησαν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Οι συλλήψεις των εμπλεκομένων

Μετά την επέμβαση της αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συλλήψεις. Οι δύο Βρετανοί τουρίστες συνελήφθησαν για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ταυτόχρονα, συνελήφθη και ο οδηγός του ταξί, κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο, αναφερόμενος στον ανήλικο τουρίστα.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και του πατέρα του ανήλικου Βρετανού τουρίστα. Η σύλληψη του πατέρα έγινε με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου, καθώς ο γιος του ήταν ανήλικος και ενεπλάκη στο περιστατικό.

Η προανάκριση σε εξέλιξη

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για το περιστατικό. Στόχος της προανάκρισης είναι να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή και να αποδοθούν οι ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

Οι αρχές συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και καταθέσεις για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνέβη τα ξημερώματα της 20ης Αυγούστου στο νησί της Σκιάθου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader