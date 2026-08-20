Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Ρέθυμνο

Στο πένθος βυθίστηκε ολόκληρο το Ρέθυμνο μετά τον θάνατο του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στον Αδελιανό Κάμπο, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον νεαρό την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στην Παλλήνη Αττικής, σε μια τελετή που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου που τον γνώρισε και τον αγάπησε.

Το τραγικό δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο

Το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026, στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 21χρονος Άγγελος Περιστέρης επέστρεφε από την εργασία του, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί.

Η σύγκρουση, η οποία περιγράφεται ως μετωπική, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Παρότι ο 21χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποδείχθηκε μοιραία. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών και τις προσπάθειές τους, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Το τελευταίο αντίο στην Παλλήνη

Το απόγευμα της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη Αττικής.

Άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από την καθημερινότητά του, την οικογένειά του και την ενασχόλησή του με την κρητική παράδοση, θα παραστούν για να του πουν το τελευταίο αντίο. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη και σοκ όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Η ζωή του Άγγελου στην Κρήτη

Ο Άγγελος Περιστέρης γεννήθηκε στην Αθήνα, ωστόσο από την ηλικία των 14 ετών έζησε στην Κρήτη. Είχε συνδέσει στενά τη ζωή και τα ενδιαφέροντά του με το νησί, όπου είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός.

Η παρουσία και η δράση του στο Ρέθυμνο τον είχαν καταστήσει γνωστό και αγαπητό στην κοινωνία, κυρίως λόγω της μεγάλης του αγάπης και του μερακιού του για την κρητική παράδοση.

Δάσκαλος παραδοσιακών χορών και η θλίψη της τοπικής κοινωνίας

Ο 21χρονος ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στον λαογραφικό σύλλογο «Χοροκρήτες», όπου υπήρξε πρωτοχορευτής. Η αγάπη του για την κρητική μουσική και παράδοση ήταν εμφανής σε κάθε του βήμα.

Παράλληλα με τη συμμετοχή του ως χορευτής, ο Άγγελος δίδασκε παραδοσιακούς χορούς σε μικρότερα παιδιά, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές το πάθος του. Η είδηση του θανάτου του σκορπά θλίψη σε όσους είχαν συνεργαστεί ή συναναστραφεί μαζί του, καθώς η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της παράδοσης και στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Newsbeast