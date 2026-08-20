Σέρρες: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026 στην περιοχή της Νέας Πέτρας Σερρών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το συμβάν έθεσε σε συναγερμό τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβέστες, οχήματα, ειδικά τμήματα και εθελοντές, ενώ ο Δήμος Νέας Ζίχνης συνδράμει με υδροφόρες.

Άμεση κινητοποίηση και ενημέρωση των αρχών

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 17:45 το απόγευμα της Πέμπτης. Η ειδοποίηση οδήγησε σε άμεση αντίδραση, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, γεγονός που απαιτεί ταχύτητα στην επέμβαση για την αποφυγή επέκτασης.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, δόθηκε εντολή για την ανάπτυξη επίγειων δυνάμεων στην περιοχή της Νέας Πέτρας Σερρών. Η κινητοποίηση αυτή είχε ως στόχο την ταχεία προσέγγιση του σημείου εκδήλωσης της πυρκαγιάς και την έναρξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης, προκειμένου να περιοριστεί η έκταση του συμβάντος.

Ισχυρές δυνάμεις επί του πεδίου

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 21 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με οκτώ οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύχθηκαν στρατηγικά γύρω από το πύρινο μέτωπο, προκειμένου να ελέγξουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή.

Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ. Η συγκεκριμένη ομάδα διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για να επιχειρεί σε δύσβατα σημεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς στο έδαφος και στην αποτροπή της περαιτέρω επέκτασής της.

Επιπλέον, στην προσπάθεια συνδράμουν και εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η παρουσία και η συμβολή τους είναι σημαντική για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η συνδρομή του Δήμου Νέας Ζίχνης

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης έχει επίσης κινητοποιηθεί άμεσα για να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη στην επιχείρηση κατάσβεσης. Η συνδρομή του Δήμου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διαθέτει πόρους που ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με επιπλέον νερό. Η αδιάλειπτη παροχή νερού είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς, ειδικά σε περιπτώσεις που η πρόσβαση σε πηγές νερού είναι περιορισμένη.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει την επίσημη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Πέτρα.

Οι έρευνες του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της εκδήλωσης της φωτιάς. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το συμβάν.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Νέα Πέτρα Σερρών συνεχίζεται αδιάκοπα, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές επιχειρούν μεθοδικά, εστιάζοντας στον πλήρη περιορισμό και την οριστική κατάσβεση της φωτιάς.

Ο στόχος των επιχειρήσεων παραμένει η πλήρης εξάλειψη κάθε εστίας και η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει καμία αναζωπύρωση στην περιοχή. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη εκμηδένιση του κινδύνου.

Με πληροφορίες από: Enikos