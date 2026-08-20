Ασπρόπυργος: Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με 16 συλλήψεις και αποξηλώσεις καλωδίων για ρευματοκλοπές

Το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με επίκεντρο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων, κυρίως ρευματοκλοπών. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν και αρκετές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συμμετέχουσες δυνάμεις

Η επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο. Στόχος ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριότητων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις ρευματοκλοπές.

Την επιχείρηση οργάνωσε και υλοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Δυτικής Αττικής (Ο.Π.ΔΙ.) και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Επιπλέον, συνέδραμαν η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Συλλήψεις και δικογραφίες για ρευματοκλοπές

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 16 ατόμων. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν συνολικά 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες. Αυτό υπογραμμίζει την έκταση του φαινομένου στην περιοχή, το οποίο αποτέλεσε και τον κύριο λόγο της αστυνομικής κινητοποίησης.

Αποξηλώσεις καλωδίων από τον ΔΕΔΔΗΕ

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ παρενέβη για την αποκατάσταση της νόμιμης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων.

Τα καλώδια αυτά χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές σε σπίτια, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές. Η απομάκρυνσή τους αποτελεί σημαντικό βήμα για την πάταξη των παράνομων αυτών πρακτικών.

Παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Πέρα από τις ενέργειες για τις ρευματοκλοπές, οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε ελέγχους για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συνολικά, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις.

Οι παραβάσεις αυτές περιλάμβαναν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit