Το όνειρο της στέγης παραμένει άπιαστο για τους νέους στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ

Η οικονομική ανεξαρτησία των νέων στην Ελλάδα δυσκολεύει σημαντικά, καθώς η στεγαστική κρίση, η υψηλή ανεργία και οι χαμηλοί μισθοί τους καθηλώνουν. Σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα, η τεράστια έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη αυτής της ανεξαρτησίας.

Η στεγαστική κρίση πλήττει τους νέους

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισημαίνει ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας, η πρόσβαση σε προσιτή στέγη παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρόβλημα αυτό αφορά κυρίως τα νεότερα νοικοκυριά, καθώς και τους νέους που διαμένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Η αδυναμία εύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη δυσκολία των νέων να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και τις προοπτικές τους.

Μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες και εντεινόμενες πιέσεις

Ο ΟΟΣΑ συνδέει το πρόβλημα της στέγασης με μια σειρά από μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά κατοικίας. Αυτές οι αδυναμίες έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η προσφορά οικονομικά προσιτής στέγης είναι ανεπαρκής.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι πιέσεις στην αγορά έχουν ενταθεί σημαντικά. Η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, η γενικότερη άνοδος της ζήτησης για κατοικίες, καθώς και η συνεχής αύξηση τόσο των ενοικίων όσο και των τιμών πώλησης, έχουν καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την εξασφάλιση κατοικίας σε προσιτό κόστος. Το πρόβλημα είναι εντονότερο για τους νέους, ειδικά στις πόλεις όπου η ζήτηση για κατοικίες παραμένει υψηλή.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις και το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής

Παρόλα αυτά, ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Αυτές οι ενέργειες σηματοδοτούν μια μετατόπιση στην προσέγγιση του ζητήματος.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή του, η στεγαστική πολιτική έχει εξελιχθεί από ένα σχετικά περιορισμένο και κατακερματισμένο σύνολο μέτρων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το νέο αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει τη στήριξη της ιδιοκατοίκησης, την αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών, αλλά και την προσπάθεια για την αξιοποίηση κενών ή υποαξιοποιούμενων ακινήτων.

Τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Κοινωνική Αντιπαροχή»

Στις βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αναγνωρίζει ο ΟΟΣΑ εντάσσονται τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου ΙΙ». Αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στήριξη στην απόκτηση κατοικίας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει στις σημαντικές ενέργειες και το πλαίσιο της «Κοινωνικής Αντιπαροχής», το οποίο αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών.

Προτάσεις του ΟΟΣΑ για περαιτέρω ενίσχυση της στέγασης

Παρά τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών, καθώς και κατοικιών κοινωνικής μίσθωσης. Κρίνει επίσης αναγκαία τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας και της ποιότητας των κατοικιών στον ιδιωτικό τομέα ενοικίασης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση.

Τέλος, ο Οργανισμός υπογραμμίζει τη σημασία της στενής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων στήριξης της στέγασης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα μέτρα αυτά φτάνουν πραγματικά στους νέους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξασφάλιση κατοικίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis