Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας

Μια πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή της Κρεμαστής, στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το συμβάν περίπου στις 14:30. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν επιβεβλημένη, δεδομένου του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που επικρατούσε στην περιοχή.

Εκτεταμένη κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε μια σημαντική δύναμη επίγειων μέσων και προσωπικού. Συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης στο έδαφος. Η παρουσία τους κρίθηκε ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς στην ευαίσθητη δασική έκταση.

Οι επίγειες δυνάμεις περιλάμβαναν δύο ειδικές ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες ανήκουν στην 9η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Τα πεζοπόρα τμήματα είναι εξειδικευμένα στην πρόσβαση και την κατάσβεση σε δύσβατες περιοχές. Την επιχείρηση ενίσχυσαν και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μετέφεραν νερό και εξοπλισμό, υποστηρίζοντας το έργο των πυροσβεστών.

Συντονισμένη αεροπυρόσβεση

Παράλληλα με την επίγεια επιχείρηση, ενεργοποιήθηκαν και εναέρια μέσα για την αεροπυρόσβεση. Συνολικά, διατέθηκαν τρία αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις φλεγόμενες εκτάσεις. Η δράση των αεροσκαφών ήταν καθοριστική για την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου της πυρκαγιάς από ψηλά.

Τις εναέριες δυνάμεις συμπλήρωσε ένα ελικόπτερο, το οποίο συνέβαλε επίσης στις ρίψεις νερού και ενδεχομένως στην παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη του μετώπου. Ο συντονισμός μεταξύ των επίγειων και εναέριων δυνάμεων αποτελεί βασικό στοιχείο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση της απειλής.

Διερεύνηση των αιτιών από ειδικό κλιμάκιο

Πέρα από την επιχείρηση κατάσβεσης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν και στην κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην Κρεμαστή.

Η ενεργοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου αποτελεί μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν η φωτιά οφείλεται σε αμέλεια, εμπρησμό ή άλλους παράγοντες. Η λεπτομερής έρευνα είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την έναρξη του συμβάντος.

Η περιοχή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, η ευρύτερη περιοχή της Κρεμαστής Λακωνίας βρισκόταν σε κατάσταση υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, είχε ταξινομηθεί στην κατηγορία 3 κινδύνου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτή η κατηγοριοποίηση υποδεικνύει ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και οι άνεμοι, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Η προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή όλων των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsbeast, Newsit