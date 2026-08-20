Η συζήτηση για τους Patriot στην Κρήτη και η ιρανική απειλή: Τι δείχνουν οι αναλύσεις

Στο υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη μεταφορά των πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση περί «ιρανικής απειλής» κατά ευρωπαϊκών και ελληνικών στόχων, θέτοντας στο τραπέζι διάφορα σενάρια που έχουν αναφερθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η συζήτηση για τη μεταφορά των Patriot

Η διαχείριση της υπόθεσης γύρω από τη μεταφορά των πυραύλων Patriot έχει τόσο πολιτική και διπλωματική όσο και αμιγώς στρατιωτική διάσταση. Η προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα αποτελεί κεντρικό σημείο αυτής της συζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται διάφορα σενάρια που αφορούν πιθανά πλήγματα, όχι μόνο σε στρατιωτικές βάσεις, αλλά και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν αμερικανικό ενδιαφέρον, όπως η Ρεβυθούσα.

Το ενδεχόμενο ιρανικό πλήγμα σε ελληνικούς στόχους

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το πόσο πιθανή είναι αυτή η απειλή και αν το Ιράν μπορεί τεχνικά να επιτεθεί σε στόχους όπως η Σούδα και η Ρεβυθούσα. Σύμφωνα με ψύχραιμες αναλύσεις, η απειλή για τη Σούδα θεωρείται πραγματική, αλλά προς το παρόν χαμηλής πιθανότητας. Το σενάριο για τη Ρεβυθούσα χαρακτηρίζεται ως εντελώς θεωρητικό.

Η συζήτηση περί «ιρανικής απειλής» έχει αναζωπυρωθεί μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι αποστάσεις και οι δυνατότητες των ιρανικών πυραύλων

Η απόσταση της Σούδας από την Τεχεράνη υπολογίζεται σε περίπου 2.460 χιλιόμετρα. Από το δυτικό και βορειοδυτικό Ιράν, η απόσταση μειώνεται στα περίπου 2.000 με 2.100 χιλιόμετρα. Για τη Ρεβυθούσα, η απόσταση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.

Τα γνωστότερα ιρανικά συστήματα πυραύλων έχουν βεληνεκές που κυμαίνεται μεταξύ 1.700 και 2.500 χιλιομέτρων. Επομένως, θεωρητικά, οι δύο ελληνικοί στόχοι, η Σούδα και η Ρεβυθούσα, βρίσκονται στα όρια των παραδοσιακών δυνατοτήτων των ιρανικών πυραύλων.

Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός είχε υποστηρίξει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε δύο πυραύλους βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων εναντίον της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ακρίβεια και αξιοπιστία των συστημάτων

Το πραγματικό ερώτημα, πέρα από το βεληνεκές, αφορά την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των πυραύλων στις μέγιστες αποστάσεις. Ειδικοί που μίλησαν στους Financial Times αμφισβήτησαν τόσο την ακρίβεια όσο και το απόθεμα των ιρανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η αξιοπιστία των πληροφοριών από το Τελ Αβίβ δεν συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματά του, όπως αναφέρεται. Αυτό προσθέτει ένα επίπεδο αβεβαιότητας στις αναφορές περί εκτεταμένων δυνατοτήτων των ιρανικών συστημάτων.

Η στρατιωτική αξία της Σούδας και οι προειδοποιήσεις του Ιράν

Η Σούδα έχει σαφή στρατιωτική αξία, καθώς αποτελεί έναν μεγάλο ελληνικό, αμερικανικό και νατοϊκό κόμβο. Χρησιμοποιείται για ελλιμενισμό, ανεφοδιασμό, επισκευές, μεταφορές και υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Το πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times δεν κατονομάζει την Ελλάδα ή τη Σούδα, αλλά αναφέρει αμερικανικές και βρετανικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, συνδέοντας ένα ενδεχόμενο πλήγμα με νέα αμερικανική κλιμάκωση. Το Ιράν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι κράτη που διαθέτουν βάσεις για επιχειρήσεις εναντίον του «θα αντιμετωπίσουν συνέπειες». Κατά συνέπεια, η Σούδα θεωρείται ένας λογικός δυνητικός στόχος αντιποίνων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία για επικείμενο πλήγμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki