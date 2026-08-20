Λάρισα: Νεκρή εντοπίστηκε η 72χρονη που αγνοούνταν από τις 3 Αυγούστου

Τραγικό επίλογο είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση της 72χρονης Θεοδώρας Ντρίτσου στη Λάρισα. Η ηλικιωμένη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 3 Αυγούστου, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, σε περιοχή κοντά στην κατοικία της. Ο εντοπισμός της σορού της έβαλε τέλος στην αγωνία των συγγενών της, οι οποίοι την αναζητούσαν για αρκετές ημέρες. Πλέον, το βάρος πέφτει στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Ο εντοπισμός της σορού

Η σορός της 72χρονης Θεοδώρας Ντρίτσου εντοπίστηκε περίπου στις 09:00 το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, από συγγενικά της πρόσωπα. Η ανακάλυψη έγινε σε μια τάφρο με πυκνή βλάστηση και καλαμιές, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της στη Λάρισα. Οι πηγές αναφέρουν επίσης την τοποθεσία ως αρδευτικό κανάλι, επιβεβαιώνοντας την εγγύτητα στην κατοικία της ηλικιωμένης.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, οι συγγενείς ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ξεκινώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την περισυλλογή της σορού και την έναρξη της προανάκρισης. Η παρουσία των αρχών ήταν καθοριστική για την καταγραφή των πρώτων στοιχείων στον τόπο του συμβάντος.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Τα ίχνη της Θεοδώρας Ντρίτσου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά της και την τοπική κοινωνία. Η 72χρονη γυναίκα έπασχε από άνοια, γεγονός που καθιστούσε την εξαφάνισή της ακόμη πιο επικίνδυνη και την αναζήτησή της επιτακτική. Η απουσία της για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είχε σημάνει συναγερμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, η ηλικιωμένη είχε αποβιβαστεί από το αστικό λεωφορείο της γραμμής 11. Η στάση στην οποία κατέβηκε ήταν η Αγία Σοφία, επί της Λεωφόρου Καραμανλή, η οποία βρισκόταν μία στάση νωρίτερα από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιούσε για να επιστρέψει στο σπίτι της. Από εκείνο το σημείο και μετά, κανείς δεν την είχε ξαναδεί.

Οι προσπάθειες αναζήτησης και το Silver Alert

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της, είχε εκδοθεί Silver Alert, κινητοποιώντας τις αρχές και ευαισθητοποιώντας το κοινό για την αναζήτηση της Θεοδώρας Ντρίτσου. Το Silver Alert αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό αγνοούμενων ηλικιωμένων, ειδικά όταν συντρέχουν λόγοι υγείας και ευαλωτότητας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 72χρονης συνεχίζονταν καθημερινά και εντατικά, με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων και εθελοντών. Παρά τις επίμονες προσπάθειες και την κινητοποίηση, η αναζήτηση διήρκεσε αρκετές ημέρες, μέχρι τον τραγικό εντοπισμό της σορού της το πρωί της Πέμπτης. Η αγωνία της οικογένειας ήταν μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου

Μετά τον εντοπισμό της σορού, το βάρος της διερεύνησης μετατοπίζεται πλέον στην πλήρη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 72χρονη. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια και τον ακριβή χρόνο του θανάτου της, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία στις αρχές. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές, και συγκεκριμένα το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διενεργούν την προανάκριση για την υπόθεση. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο και να διασαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές του τραγικού συμβάντος.

Πηγή: Newsit